Hohen Wieschendorf

Auch in diesem Jahr verzichtet der Erdbeerhof Glantz auf seinen beliebten Weihnachtsmarkt in der Festscheune mit Gastronomie und Bühnenprogramm. Stattdessen können sich die Besucher vom 4. bis zum 22. Dezember wieder auf ein weihnachtlich illuminiertes Gelände im Tannenwald freuen. Auch der festlich geschmückte Original-Erdbeertunnel lädt wieder ein, in der Geschenkeausstellung zu stöbern.

Betrieb will Risiko in Innenräumen vermeiden

„Wir mussten die Entscheidung im Sommer treffen, weil wir dann bereits die Ware einkaufen. Da war die Entwicklung in der Corona-Pandemie noch nicht abzusehen“, erläutert Betriebsleiter Jan van Leeuwen. Auch heute könne man nicht von Planungssicherheit sprechen. Es bestehe ein Risiko in Innenräumen, das man nicht unbedingt eingehen müsse. „Angesichts der steigenden Neuinfektionen muss ich sagen, dass wir uns richtig entschieden haben. Im Freien ein weihnachtliches Ambiente zu präsentieren, ist viel einfacher und sicherer.“

Statt Markt Weihnachtsambiente im Tannenwald

Die Besucher hätten im vergangenen Jahr sehr positiv auf den kleinen Weihnachtsmarkt im Tannenwald reagiert. Von der stimmungsvollen Atmosphäre her sei es genauso schön gewesen wie in der Festscheune. „Wir werden ihn etwas verändern und ausbauen, so dass er noch schöner sein wird“, ist der Betriebsleiter überzeugt.

Im Tannenwald direkt an der Ostsee sollen die Gäste auf dem großzügigen festlich geschmückten und mit Lichterketten illuminierten Gelände eine entspannte Zeit im ländlichen Weihnachtsmarkt-Ambiente erleben können. Täglich ab 10 Uhr sind Besucher willkommen. Feuerkörbe, Strohballen und zahlreiche Stehtische laden sie zum Verweilen ein.

Geschenke-Ausstellung im Erdbeertunnel

Darüber hinaus bietet ein überdachter festlich hergerichteter Erdbeertunnel geschützte Sitzgelegenheiten. Heizpilze sorgen für kuschelige Wärme, in der ganz entspannt nach weihnachtlichen Deko-Artikeln und Geschenken geschaut werden kann.

Die Erdbeerhof-Beschäftigten bieten Glühwein, heißen Erdbeersaft mit und ohne hochprozentigen Schuss an sowie Waffeln, Stollen und Bratwurst vom Grill. Während eines gemütlichen Spaziergangs ist also auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weihnachtsbäume zum Selberschlagen

Und in dieser adventlichen Stimmung können die Besucher ihren schönsten Weihnachtsbaum aussuchen und selber sägen. Auf 25 Hektar wachsen in Hohen Wieschendorf Nordmanntannen, die wohl beliebtesten Weihnachtsbäume der Deutschen. Wer nicht selbst zur Säge greifen mag, der findet eine große Anzahl an frisch geschlagenen und aufstellfertig gespitzten Bäumen vor.

Von Haike Werfel