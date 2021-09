Beckerwitz

Von Deutschlands dunkler Geschichte mal abgesehen, gibt es viele Dinge, die sich im Jahr 1931 auf der Welt ereigneten: Der erste Elektrorasierer kam auf den Markt, das Empire State Building in New York City wurde eröffnet und der erste Wohnwagen erfunden, der Horrorfilm „Dracula“ hatte seine Uraufführung und in Berlin nahm erstmals ein nach dem Entwurf von Albert Einstein und Leó Szilárd konstruierter Kühlschrank den Betrieb auf.

Und wenn wir schon bei „Betrieb aufnehmen“ sind – im heutigen schönen Nordwestmecklenburg gründete sich eine Feuerwehr, die bis heute besteht: Hohenkirchen. Am kommenden Sonnabend (18. September) – 90 Jahre später – soll das coronakonform gefeiert werden. Treffpunkt ist die Festwiese an der Feuerwehr in Beckerwitz.

Aus drei Wehren wird eine

In Chroniken aus der damaligen Zeit ist das Wort „Hohenkirchen“ nicht zu finden. Die heutige Feuerwehr setzte sich nach der Wende zunächst aus den beiden Wehren Gramkow und Manderow zusammen. „Gramkow war in Auflösung begriffen“, weiß Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen.

Das Feuerwehrhaus – also eigentlich nur zwei Garagen – war alles andere als attraktiv, die Feuerwehrkluft hing an schmutzigen Wänden statt geordnet in Garderoben. Die Einsatzbereitschaft war mit einer geringen Anzahl von Kameraden nicht mehr gegeben. Eine Zusammenlegung mit Manderow zur Feuerwehr Gramkow war unumgänglich.

Zur Galerie Fast 20 Kinder sind mit dem Feuerwehr-Virus infiziert – so viel kleine Kameraden zählt die Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen. Das sind 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren in der Gemeinde.

Gemeinsam bezogen sie im Jahr 2001 ein neues Feuerwehrgerätehaus in Beckerwitz. Vier Jahre später bildete sich die neue Gemeinde Hohenkirchen aus den bis dahin selbstständigen Gemeinden Groß Walmstorf und Gramkow. 2008 fusionierte dann auch die Feuerwehr Gramkow mit der Feuerwehr Groß Walmstorf. Die Feuerwehr Hohenkirchen als solche, wie sie jetzt besteht, war geboren. 32 aktive Kameraden hat sie derzeit.

Auch Jugendwehr feiert Jubiläum

Die Feuerwehr sei zwar eine teure, aber wichtige Aufgabe der Gemeinde, meint Jan van Leeuwen. „Es ist wichtig, dass die Gemeinde hinter der Feuerwehr steht und auch in sie investiert.“ Eine größere Investition gab es zuletzt im Jahr 2019. Für das Gelände in Beckerwitz sind Bürocontainer angeschafft worden, in die die Jugendwehr eingezogen ist. Und eben jene ist das zweite „Geburtstagskind“ in der Runde. Das Gründungsdatum liegt nämlich 30 Jahre zurück. Die Anfänge hat Rico Buckow seinerzeit erlebt. Als 13-Jähriger war er bei der Gründungsversammlung dabei. Heute ist er Wehrführer der aktiven Gruppe.

Etwa 20 Kinder waren damals in der neu gebildeten Jugendwehr. „Die meisten sind noch heute dabei“, freut sich Buckow. 1999 stieß André Wiedermann dazu, der heute das Amt des Jugendwartes bekleidet. Das jüngste Mitglied in der Jugendwehr ist sieben Jahre alt. Mit 16 Jahren dürfen die jungen Kameraden dann in den aktiven Dienst wechseln.

Wenn nicht unbedingt ein Ausbildungs- oder Studienplatz in der Ferne winkt, würden die meisten auch dabei bleiben, erzählt Rico Buckow. Nichtsdestotrotz sucht die Erwachsenentruppe noch Mitglieder. „Da wir alleine die Tagesbereitschaft nicht gewährleisten können, haben wir mit Gägelow und Zierow eine Alarmgemeinschaft gebildet“, erklärt der Wehrführer. Heißt in der Praxis: Hat eine Wehr nicht genügend Kameraden zur Verfügung, werden die anderen alarmiert.

Fest für Groß und Klein geplant

Etwa 30 Einsätze zählen die Hohenkirchener im Jahr. Die meisten sind technische Hilfeleistungen wie Verkehrsunfälle oder Sturmschäden. „2020 war ein Rekordjahr. Da hatten wir 47 Einsätze“, erinnert sich Rico Buckow. Corona hat die Arbeit der Kameraden beeinflusst, wie er erzählt. „Wir haben zum Beispiel Onlineschulungen durchgeführt“, sagt er. Und auch für sie ist – wie für alle seit dem Ausbruch der Pandemie – der Mund-Nasen-Schutz ständiger Begleiter. „Das ist nicht immer angenehm. Die hydraulische Schere wiegt gut und gerne 30 Kilogramm. Das ist schon anstrengend genug.“

Neben ihren in der Freizeit geleisteten Einsätzen hat die Feuerwehr aber noch eine andere Bedeutung in der Gemeinde. „Sie hat einen unheimlichen Auftrag, was Kulturveranstaltungen betrifft“, verdeutlicht Karina Stenker, die dem Sozialausschuss der Gemeinde angehört, und zählt sogleich die größten Aktivitäten auf: Tannenbaumverbrennen, Osterfeuer, Laternenumzug. Nach einer langen Durststrecke steht nun eine ganz besondere Feier an, die Groß und Klein anziehen soll: die Jubiläumsparty. Sie findet am Sonnabend, 18. September, ab 10 Uhr statt.

Mobiles Impfteam vor Ort Noch nicht geimpft? Die Organisatoren des Feuerwehrfestes in Beckerwitz haben mit dem mobilen Impfteam des Landkreises Kontakt aufgenommen. Das wird ebenfalls von 11 bis 16 Uhr vor Ort sein.

Dafür hergerichtet wird die Festwiese am Feuerwehrgerätehaus. Auf dem Programm steht ein Wettkampf der Jugendwehren im Amtsbereich, eine Vorführung der aktiven Kameraden, eine Kaffeetafel für Senioren sowie Spiel und Spaß mit Kinderschminken, dem Kindertheater „Blumental“, einer Strohburg und vielem mehr. Am Abend um 19 Uhr lädt DJ Bechi zum Tanz im Festzelt.

Eröffnet wird der Tag mit einem Kfz-Marsch von Wohlenberg aus. „Daran beteiligen sich alle Feuerwehren im Amtsbereich“, freut sich Rico Buckow. Heißt: Durch das Amt rollen die großen Feuerwehrfahrzeuge der Wehren Klütz, Boltenhagen, Damshagen, Kalkhorst, Hohenkirchen und Zierow. Auch Gägelow ist mit dabei.

Gefeiert wird also am 18. September: Schon gewusst? Der 18. September fordert mit dem US-amerikanischen Tag des Respekts gegenseitige Anerkennung und Achtung ein. Um genau zu sein: Passender kann der Tag der Feier für so viel ehrenamtliches Engagement der Kameraden nicht gewählt sein.

