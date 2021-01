Hohen Wieschendorf

Jan van Leeuwen hat ein Faible für die Digitalisierung. Die treibt er als Bürgermeister der Gemeinde Hohenkirchen und als Vorsteher des Amtes Klützer Winkel voran: Beliebte Treffpunkte, wie Bushaltestellen und Strandzugänge, bekommen digitale Schaukästen. Sie sollen Einwohnern und Touristen wichtige Informationen zu den Orten, der Region, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen liefern. Nach der erfolgreichen Software-Lösung für das Projekt läuft jetzt die Ausschreibung für die ersten fünf Bildschirme. Sie sollen im zweiten Quartal installiert werden.

Weg mit der Zettelwirtschaft

Bürgermeister Jan van Leeuwen (CDU) Quelle: Malte Behnk

Die Kästen modernisieren eine alte Praxis: In Jan van Leeuwens Gemeinde werden öffentliche Bekanntmachungen in allen Ortsteilen ausgehängt. Dieser Zettelwirtschaft ist er überdrüssig geworden. Denn sie bindet Arbeitskraft. Ein Gemeindearbeiter muss deswegen ständig umherfahren, die Zettel befestigen und sie später wieder abmachen. Mit der Digitalisierung der Schaukästen ist das nicht mehr nötig, hat sich der Bürgermeister vor ein paar Jahren gedacht und ein Konzept erarbeitet – mit digitalen Schaukästen an den Bushaltestellen. Die sind modernisiert worden und sollen zu zentralen Treffpunkten der Orte werden. Einige Bushaltestellen haben bereits Hausnummern bekommen, was die Voraussetzung für einen Internetanschluss ist. Sobald die Anschlüsse da sind, können die ersten Geräte kommen. Später sollen dann noch Ladestationen für Elektro-Fahrräder dazukommen und Abstellmöglichkeiten, wenn die Radler in den Bus umsteigen wollen. So weit ist das Konzept mittlerweile gereift. Ursprünglich hat das nur die digitalen Schaukästen in der 1257 Einwohner starken Gemeinde Hohenkirchen umfasst. „Aber als wir unser Konzept fertig hatten, kam plötzlich der Aufruf für das Modellprojekt ‚Smart tau Hus‘“, berichtet der Bürgermeister.

Konzept regional ausgeweitet

So sieht die Bushaltestelle in der Gemeinde Hohenkirchen zurzeit aus. Quelle: Kerstin Schröder

Und die Ideen sind auch dort gut angekommen: Hohenkirchen hat den Landeswettbewerb von „Smart tau Hus“ federführend für die Gemeinden des Amtes Klützer Winkel sowie zwei weitere Kommunen gewonnen. Alle beteiligen sich am Modellprojekt, das mit dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software-Engineering (IESE) aus Kaiserslautern entwickelt wird. Durch die Zusammenarbeit ist das ursprüngliche Konzept erweitert und um einige Punkte ergänzt worden. Nun sollen auch freie Ferienwohnungen, Radtouren und Sehenswürdigkeiten der Region auf den Bildschirmen auftauchen und zu finden sein – in Zierow, Damshagen, Kalkhorst, Boltenhagen, Klütz, Roggenstorf und Gägelow.

Mehrere Workshops hat es mit allen Beteiligten bereits gegeben. In einem ist das Prototyp-Programm getestet worden. Demnächst steht wieder ein Online-Workshop an – dann sollen die letzten Feinheiten abgestimmt werden.

In seiner Gemeinde Hohenkirchen plant Jan van Leeuwen 15 solcher modernen Schaukästen, einen pro Ortsteil und weitere an den Strandzugängen. „Ich hoffe, dass langfristig auch noch einige private Plätze und Betreiber den Service anbieten würden, zum Beispiel die Campingplätze oder das neue Urlaubsresort ‚Bades Huk‘ in Hohen Wieschendorf“, blickt der Bürgermeister in die Zukunft. Warum er das alles macht, erklärt er schmunzelnd so: „Wir müssen die ganzen Kabel, die hier verlegt werden, schließlich mit Leben füllen.“

Hotspots bei den Bildschirmen

Im Kreis Nordwestmecklenburg, zu dem Hohenkirchen gehört, wird gerade der Breitband-Ausbau forciert. Sobald der abgeschlossen ist, soll es Hotspots im Bereich der Info-Bildschirme und am Strand zwischen dem Ort Niendorf und dem Campingplatz Liebeslaube geben.

Das Modellprojekt Digitales Landleben MV „Smart tau Hus“ ist ein Modellvorhaben, das vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern in Kooperation mit dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern ländliche Gemeinden ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, ländliche Gemeinden bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Lösungen in ihrer Region zu unterstützen und so für Einwohner und Firmen attraktiver zu werden. Digitale Technologie könne laut den Projektbeteiligten die Lebensqualität der Menschen auf dem Lande und die Daseinsvorsorge in den Bereichen Mobilität, Nahversorgung, Gesundheit sowie in Kommunikation und kommunalen Diensten, aber auch Kultur, Bildung und dörfliche Gemeinschaft deutlich verbessern.

Das Feld für Freizeittipps auf den Bildschirmen nimmt in der bisherigen Planung auch Angebote aus der Umgebung auf, zum Beispiel das Spaßbad Wonnemar in Wismar. Dazu werden dann alle wichtigen Informationen, wie Öffnungszeiten und Telefonnummer, angezeigt. Außerdem kann über einen QR-Code mit dem Smartphone auch der Inhalt der Website des Wonnemar angesteuert werden. Das direkte Aufrufen von Internetseiten soll nicht möglich sein, damit die Stationen ohne Tastatur auskommen. Zudem soll so der Missbrauch der Anlagen verhindert werden.

Kästen einmalig in Mecklenburg

Die Schaukästen, die in Mecklenburg einmalig sind, sollen laut Jan van Leeuwen nur der Anfang für die Digitalisierung der ländlichen Region vor den Toren Wismars sein. Denn junge Familien und neue Unternehmen (Start-ups) sollen in die Gemeinde gelockt werden und hier ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld vorfinden – und so viele Informationen bekommen wie möglich, an so vielen Stellen wie möglich. Eine Dorffunk-App, entwickelt vom Fraunhofer-Institut, gibt es bereits und Newsletter auf der Internetseite der Gemeinde.

Ein Bildschirmabdruck vom derzeitigen Stand des Start-Bildschirms an der Bushaltestelle Quelle: Gemeinde Hohenkirchen

Trotzdem: „Die Kommunikation funktioniert noch nicht gut genug“, bedauert der Bürgermeister. Obwohl manche Vorhaben mehrfach auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter stehen und veröffentlicht wurden, seien einige Einwohner immer noch überrascht, wenn die plötzlich losgehen. Deshalb soll auch der Sitzungssaal im Ortsteil Beckerwitz schnellstmöglich mit Videokonferenz-Technik ausgestattet werden. Mit der können Beratungen live übertragen werden. „So können unsere Bürger und auch Grundstücksbesitzer, die außerhalb wohnen, wichtige Entscheidungen mitverfolgen“, sagt Jan van Leeuwen.

Coworking-Space für Urlauber

Er ist ein Macher, der das Glück habe, dass er eine sehr aufgeschlossene Gemeindevertretung hinter sich hat. „Die schickt mich wegen meiner Visionen nicht zum Arzt, sondern unterstützt mich“, betont er. Mit ihrem Rückhalt hat er entscheidend mit dazu beitragen können, dass die viele Jahre lang leerstehende Investruine in Hohen Wieschendorf in ein neues Urlaubsparadies verwandelt wird und in wenigen Monaten die ersten Gäste begrüßen kann. Und er hat Pläne für die Jugendherberge Beckerwitz, die seit zwei Jahren nicht mehr genutzt wird.

Bei der letzten Ausschreibung hat eine Bewerberin gewonnen, die den Kaufpreis von 880 000 Euro dann aber nicht aufbringen konnte. Damit die Immobilie – so wie einst in Hohen Wieschendorf – nicht weiter verfällt, bietet die Gemeinde diesmal mit. Eine mögliche Vision für diese Immobilie, dort einen Coworking-Space zu schaffen. Das ist eine neue Arbeitsform für Freiberufler, kleinere Start-ups und digitale Nomaden. Sie arbeiten dabei zeitlich befristet in meist größeren offenen Räumen und können auf diese Weise voneinander profitieren – indem sie gemeinsame Projekte entwickeln oder das Wissen der anderen nutzen können. So könnten dann auch Urlauber oder Menschen mit Zweitwohnsitzen in der Gegend im Urlaub stundenweise arbeiten, ohne die Familien mit dem Job zu belasten. Diesen Bedarf kennt der Bürgermeister selbst nur zu gut: Er ist Geschäftsführer des Erdbeerhofes Glantz in Hohen Wieschendorf.

Gemeinsamer Fahrradverleih

Auch Jan van Leeuwen entwickelt immer weiter neue Ideen und hofft auf Unterstützung der Nachbargemeinden. Gerne würde er auch Wismar und die Insel Poel für eine Vision begeistern: einen Fahrradverleih an den Bushaltestellen. „Der könnte den Radtourismus und den Busverkehr stärken“, ist sich der Bürgermeister sicher. Außerdem wäre dann das große Ziel erreicht: dass die Bushaltestellen die neuen zentralen Treffpunkte in den Orten sind. Erste Gespräche dazu hat es bereits gegeben. „Alle waren den Gedanken, die noch weit über den Fahrradverleih hinausgehen, sehr offen eingestellt. Aber es ist wie immer, einer muss so ein Projekt zum Laufen bringen und es auch am Laufen halten. So jemand ist noch nicht gefunden. Doch wenn persönliche Treffen wieder besser möglich sind, werde ich einen neuen Anlauf nehmen“, kündigt er an.

Von Kerstin Schröder