Holzbrett auf Herdplatte: Feuerwehreinsatz in Wismar

Wismar

Schreck in den Mittagsstunden in einem Mehrfamilienhaus in der Mecklenburger Straße/Ecke Dr.-Leber-Straße in Wismar: Zu jenem mussten gegen 11.20 Uhr mehrere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt und der Berufsfeuerwehr ausrücken.

Nach Polizeiinformationen löste offenbar ein Holzbrett auf einer heißen Herdplatte einen sogenannten Entstehungs- oder Schwelbrand, wie er von der Feuerwehr genannt wird, aus. Die Mieter löschten eigenständig. Die herbeigerufenen Feuerwehrkameraden halfen am Ende bei der Belüftung der Wohnung. „Es wurde niemand verletzt“, erläutert Polizeisprecherin Annette Schomann auf Anfrage. Der Schaden in der Wohnung halte sich in Grenzen. Zum Glück sei es nur zu einer größeren Qualmentwicklung gekommen.

Von OZ