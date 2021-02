Goldebee

Eddy ist gerade etwas aufgeregt, gleich geht es wieder in den Wald. Dort ist er öfter unterwegs, denn Eddy ist Waldarbeiter – einer auf vier Hufen. Das Kaltblut hat eine beeindruckende Figur. Er ist riesig, hat eine schwarze Mähne und bringt etwa eine Tonne auf die Waage. Ziehen kann er etwa 400 Kilogramm. Diese Kraft braucht Eddy auch – er holt dicke Stämme aus dem Wald.

Katy Burmeister hält die Zügel fest und gibt die Kommandos: Los! Stehenbleiben! Ein bisschen zurück! Eddy reagiert auf ihre Stimme. Der Riese ist geduldig und lässt sich von ihr führen. „Sonst wäre diese Arbeit auch nicht möglich“, betont Katy Burmeister. Sie ist ausgebildete Reittherapeutin und kümmert sich seit Jahren um Kinder mit körperlichen und geistigen Handicaps. Im Corona-Lockdown ist das nicht möglich. Um finanziell über den Winter zu kommen, hat sie sich deshalb ein zweites Standbein geschaffen: das Holzrücken. Mit dem hat sich die 37-Jährige, die in Kühlungsborn geboren wurde, selbstständig gemacht und dafür Eddy und Anni gekauft.

Ein eingespieltes Team: Katy Burmeister (37) und Kaltblut Eddy Quelle: Kerstin Schröder

Mutter-Sohn-Gespann beim Holzrücken

Die Pferde sind rheinisch-deutsche Kaltblüter. Anni ist zwölf Jahre alt und etwas kleiner als ihr Sohn Eddy. Beide arbeiten schon länger zusammen, erst auf einem Biohof, jetzt als Rückepferde. „Sie haben früher Wagen gezogen und waren schon gut ausgebildet“, freut sich Katy Burmeister über ihre tierischen Mitarbeiter. Die sind nicht ihre einzigen Pferde. Die anderen vier, darunter ein Shettland-Pony, setzt sie bei ihren Therapien ein.

Der Waldboden in der Nähe der Ortschaft Gamehl ist weich und etwas matschig. Das leichte Einsinken in die Erde mag Eddy nicht so sehr. Schnell zieht er deshalb die ersten Stämme heraus und zum Ablageplatz. Dort liegen schon etliche Stämme, denn die Holzrückerin aus Strameuß hat schon einiges geschafft.

Pferde im Schichtbetrieb

Eddy arbeitet heute mit ihr in der zweiten Schicht. Seine Mutter Anni hat bereits zwei Stunden hinter sich und stärkt sich nun mit etwas Heu. Eddy bekommt derweil ein paar Leckerlis. Die hat er schon längst gerochen. Katy Burmeister belohnt ihn damit für seinen guten Einsatz: Gekonnt schlängelt er sich immer wieder an Hindernissen wie kleinen Bäumen und Sträuchern vorbei. Und er hat sich den Transportweg schon gut eingeprägt. Er läuft ihn, ohne dass Kommandos nötig sind.

Der Waldstück gehört Michael Rost. Er will einen exotischen Baummix schaffen und setzt auf Nachhaltigkeit. Deshalb hat er Katy Burmeister engagiert. Es ist ihr erster größerer Auftrag. Bezahlt wird sie nach Festmetern. „Maschinen schaffen deutlich mehr, aber wir machen nicht so viel kaputt“, betont sie. Denn sie durchforsten den Wald auf schonende Weise. „Die Arbeit ist nachhaltig und umweltfreundlich“, erklärt Katy Burmeister. Die Hufen würden den Waldboden nicht so sehr belasten wie schwere Maschinen.

Schonender für den Boden Rückegassen heißen die Wege, auf denen die Pferde gefällte Baumstämme aus unwegsamen Waldstücken bis zum nächsten befahrbaren Weg ziehen. Beim Einsatz von Maschinen müssen alle 20 Meter 4,5 Meter breite Schneisen in den Wald geschlagen werden. Beim Einsatz von Pferden reicht es, alle 40 Meter eine Gasse anzulegen. Es bleibt also mehr Fläche erhalten. Außerdem wird der Boden geschont. Auch Äste verbleiben im Wald. Sie zersetzen sich und liefern dem Wald wertvolle Mineralien. Die körperlichen Voraussetzungen eines Rückepferdes sind Stärke, Ausdauer und Trittsicherheit. Mit dem Baumstamm im Schlepptau muss es sich an Hindernissen vorbeischlängeln können und es darf sich nicht von Geräuschen ablenken lassen.

Leichte und dicke Stämme

Eddy fängt mit ein paar leichteren Stämmen an, dann folgt ein dickerer Brocken. Der ist vom Forstarbeiter bereits mehrfach der Länge nach durchgesägt worden. So braucht der Kaltblüter nicht alles auf einmal ziehen, sondern kann das Holz stückchenweise abtransportieren.

In der Ferne sind Motorsägen zu hören. Doch Eddy lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Er kennt die Säge, das Rascheln im Unterholz und arbeitet konzentriert weiter. „Ich merke es, wenn er nicht mehr kann, dann stolpert er öfter“, erklärt Katy Burmeister. Immer nur ein paar Stunden arbeitet sie deshalb mit ihren Pferden. Danach können sie wieder auf die Koppel, um sich auszuruhen. Und sie können fressen, unter anderem 4,5 Kilogramm Hafer jeden Tag. „Zurzeit auch viele Möhren, so bekommen sie Vitamine“, betont die dreifache Mutter.

Immer dort, wo sie arbeitet, mietet sie eine Koppel an. So müssen die Pferde nicht jeden Tag zur Arbeit transportiert werden, sondern können dorthin laufen.

Durch Maschinen ersetzt

Jahrhundertelang haben Pferde wie Anni und Eddy bei der Arbeit in den Wäldern geholfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie dann von Traktoren und Harvester verdrängt und nur noch in den für die Technik unzugänglichen Bereichen eingesetzt worden. Doch ab den 1960er-Jahren sind sie dann ganz aus dem Wald verschwunden. Aber mit steigendem Umweltbewusstsein kehren auch die sanften Riesen und die Tradition des Holzrückens langsam wieder zurück.

Katy Burmeister sieht eine gute Zukunft in dem alten Handwerk und will das Holzrücken auf jeden Fall auch nach der Corona-Zeit weitermachen. Immer von November bis März, wenn die Natur und Hallen zu kalt sind für ihre Reittherapien. Im Sommer könnten Eddy und Anni dann bei Show-Vorführungen und Weiterbildungen zum Holzrücken eingesetzt werden. Ideen hat die dreifache Mutter genügend. Was ihr noch fehlt, ist ein großes Grundstück. Das hat sie schon gehabt, doch nach der Trennung von ihrem Mann muss sie jetzt nochmal von vorne anfangen. Schon länger sucht sie deshalb einen Hof in Mecklenburg. Bislang hat sie ihn noch nicht gefunden. Aber Katy Burmeister bleibt guter Dinge – auch dank Eddy und Anni, mit denen sie auf einem guten (Holzrücke)Weg ist.

Von Kerstin Schröder