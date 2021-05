Wohlenberg

Die Hornhechtsaison an der Ostsee hat vor einigen Tagen begonnen. Doch der Sturm und die Kälte in der vergangenen Woche hatten dazu geführt, dass nur die ganz Hartgesottenen an die Küste kamen. Sie konnten sich die Angelstellen aussuchen, das ist nun vorbei. Am Sonntag wurde es bereits am Vormittag richtig voll – sowohl auf der Mole in der Wohlenberger Wiek als auch im Wasser. Während etwa 15 Angler mit Wathosen oder teilweise auch im Bellyboot, einem kleinen Schlauchboot für eine Person, in die Ostsee gingen beziehungsweise fuhren, hatte sich auf der Mole mehr als 25 Angler die besten Plätze gesichert.

Mit Wathosen gehen die Angler bis zur Kante, an der der Ostseegrund abfällt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die Saison beginnt jedes Jahr mit der Rapsblüte, dann kommen die schlanken Fische in die flachen Gewässer, um zu laichen. Die Wohlenberger Wiek ist seit vielen Jahren einer der Hotspots für Hornhechte an der Mecklenburger Küste. Die Saison endet so schnell, wie sie beginnt – mit dem Ende der Rapsblüte. Wer es selbst einmal versuchen will, für das Angeln an der Küste gelten einige Regeln. Angler benötigen einen Fischerei­schein und eine Angel­erlaubnis für das jeweilige Gewässer. Urlaubs­angler können einen zeitlich befristeten Fischerei­schein für 24 Euro erwerben. Dieser gilt für 28 Tage und kann mehrfach im Kalenderjahr verlängert werden (jeweils 13 Euro). Den zeitlich befristeten Fischerei­schein erhalten Interessenten als Touristen­fischerei­schein von den örtlichen Ordnungs­behörden, weitere Ausgabe­stellen sind Tourist- und Kur­verwaltungen, Angel­läden, Fischerei­betriebe etc.

Zahlreiche Angler in der Wohlenberger Wiek stellen dem Hornhecht nach Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow