Hornstorf

Ein Apfelfest, Handapfelpresse und andere Aktivitäten für Kinder, auch ohne Imbiss – das sind die Voraussetzungen im Corona-Jahr für die beliebte Veranstaltung in Hornstorf gewesen. Die hat diesmal nur im Freien stattgefunden und nicht so viele Besucher begrüßt wie in den vergangenen Jahren.

Zwei Tonnen Äpfel

„Es fanden sich jedoch zahlreiche Helfer ein, die Äpfel pflückten und bei der Verarbeitung zu Saft halfen“, berichtet Volker Premper, Vorsitzender des Fördervereins Kirche Hornstorf. Er und die Kirchgemeinde hatten am Sonnabend zum Apfelfest eingeladen. Auf dem sind von der mobilen Saftpresse aus Ahrenshagen knapp zwei Tonnen Äpfel zu leckerem Saft gemacht worden. Neben dem Kauf von naturbelassenem biologischen Apfelsaft hätten sich die Besucher vor allem für den Prozess der Saftgewinnung selbst interessiert. „An der mobilen Apfelpresse lässt sich jeder Verarbeitungsschritt gut beobachten“, erklärt Volker Premper.

Anzeige

Das finanzielle Plus aus dem Apfelsaftverkauf kommt der Sanierung der Hornstorfer Kirche zugute. Nachdem ab dem Jahr 2016 bereits das Kirchendach in mehreren Schritten neu gedeckt worden ist, konnte in diesem Jahr die Sanierung des einsturzgefährdeten Gewölbes abgeschlossen werden. Mit eingeworbenen Spendengeldern hat sich der Förderverein Kirche Hornstorf an beiden Baumaßnahmen beteiligt.

Malerarbeiten starten

„Als nächstes wird nun mit den notwendigen Malerarbeiten im Inneren der Kirche begonnen“, kündigt Volker Premper an. Der darauffolgende Schritt, um den Erhalt des Kirchengebäudes zu sichern, ist die Trockenlegung des Fundamentes. Um dies zu finanzieren, seien neben Fördermitteln und Eigenmitteln der Kirchengemeinde auch wieder Spenden nötig. Auch der Erlös aus dem Apfelsaftverkauf trägt einen kleinen Teil dazu bei.

Die Kirche, die 1327 erstmals erwähnt wurde, ist das älteste Gebäude in dem kleinen Ort sechs Kilometer östlich von Wismar. Um es zu erhalten, ist der Förderverein im Mai 2006 gegründet worden. Wer dessen Arbeit unterstützen möchte, kann folgendes Spendenkonto nutzen – IBAN: DE 84 1406 1308 0004 2567 60; BIC: GENODEF1GUE (Volks- und Raiffeisenbank Güstrow). Empfänger ist der Förderverein Kirche Hornstorf.

Von OZ