Hornstorf

In der Kirche übernachten. Das ist in der Südkapelle der im gotischen Stil erbauten Backsteinkirche in Hornstorf möglich. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde hat hier eine Pilgerherberge über zwei Etagen geschaffen. Seit Mitte Juni wird sie genutzt. In anderthalb Monaten haben hier sieben Gäste übernachtet, die auf der Via Baltica, dem baltischen Weg der Jakobspilger, unterwegs waren.

„Das ist was Besonderes, in der Kirche zu schlafen“

Auch Katja Schneider hat sich auf den Weg gemacht. Die 38-Jährige aus einem Dorf an der Nordsee möchte von Lübeck nach Swinemünde laufen. Rund 350 Kilometer in drei Wochen. „Ich gehe zwar entgegen dem Pilgerstrom, aber das macht nichts. Ich genieße es, in der Natur zu sein und den Kopf freizubekommen“, sagt die Krankenschwester, die in der ambulanten Altenpflege tätig ist. „Es ist spannend, wo man abends unterkommt.“

Von der Pilgerherberge in Hornstorf ist die gebürtige Brandenburgerin sehr angetan. „Es ist schon etwas Besonderes, in der Kirche zu schlafen“, sagt sie. „Und es gibt sogar eine Dusche. Das ist totaler Komfort“, freut sie sich.

Kirchenmitglied als Herbergsvater

Im Zuge der Sanierung des Turms der 1323 erbauten Dorfkirche wurde die Unterkunft für Pilger geschaffen. „Der Anbau hinter dem Südportal wurde nicht genutzt. Er war vollgestellt mit allem Möglichen“, erzählt Heinrich-Gisbert Freiherr von Ledebur. Das Mitglied der Kirchengemeinde wohnt in der Nachbarschaft, verwahrt den Herbergsschlüssel und den Pilgerstempel und nimmt die Übernachtungsanfragen von Pilgern entgegen. „Irgendjemand hatte seinerzeit die Idee der Pilgerherberge.“

Der Jakobsweg im Norden Die Via Baltica, auch der Baltisch-Westfälische Weg genannt, ist die nördlichste Ost-West-Verbindung im Netz der deutschen Jakobswege. Der Weg beginnt auf der Insel Usedom an der Grenze von Polen und Deutschland zwischen Swinemünde ( Swinoujscie) und Kamminke und bildet damit die Brücke von den baltischen Ländern nach Santiago de Compostela in Spanien. Das Besondere bei diesem Weg: Hier wurde konsequent versucht, preisgünstige Pilgerunterkünfte anzubieten. Sie befinden sich unter anderem in Gemeindehäusern. In Hornstorf zahlt ein Pilger zehn Euro pro Nacht. In Nordwestmecklenburg führt die Via Baltica durch die Orte Neuburg, Hornstorf, Wismar, Proseken, Gressow, Grevesmühlen, Dassow und Schönberg. Von dort führt die Route weiter nach Lübeck.

Hornstorf liegt am Jakobsweg Via Baltica

Sie reifte über Jahre im Förderverein der Kirche. Der Grund: Hornstorf liegt an einem der Jakobswege, die aus ganz Europa nach Santiago de Compostela in Spanien führen. Als im April 2016 mit Miriam Knierim eine junge Pastorin ihren Dienst antrat, wurde ein Förderprojekt erarbeitet. Im Zuge der Restaurierung von Turm und Südhalle sollte eine Pilgerunterkunft entstehen. Die Kosten lagen bei 300 000 Euro. Aus dem europäischen Leader-Programm gab es 270 000 Euro Fördermittel.

Domizil ist urig und bestens ausgestattet

Entstanden ist eine Ferienwohnung – klein, aber fein und funktional. Auf engstem Raum verfügt sie über eine Nasszelle mit Toilette, Waschbecken und Dusche, eine Pantry-Küche und einen kleinen Wohnbereich mit Schränkchen, Sitzbank und Tisch. Mobiliar, Treppe und Zimmerdecke aus Eichenholz sorgen in dem Raum mit teilweise Sichtmauerwerk und weißen Wänden für eine urige, aber wohnliche Atmosphäre. Der Gast findet alles vor, was er für einen Kurzaufenthalt braucht. Die Mini-Küche ist mit Kühlschrank, zwei Herdplatten, Spüle, Mikrowelle und Kaffeemaschine ausgestattet.

Keine Einkaufsmöglichkeit im Dorf

Einziges Manko: Der Pilger, der in der Regel nach stundenlanger Wanderschaft am Abend müde eintrifft, muss sich vorher um seine Versorgung kümmern. Denn das Dorf verfügt über keine Einkaufsmöglichkeit und die Gaststätte ist seit Längerem geschlossen. „Wenn’s gewünscht ist, dann besorge ich die Lebensmittel. Ich fahre ja auch zum Einkaufen“, sagt Heinrich von Ledebur. Dieses gastfreundliche Angebot wurde bereits angenommen.

Toilettennutzung auch für Kirchenbesucher

Durch vier neue bleiverglaste Fenster kommt Tageslicht in den Raum. Vorher waren sie zugemauert. Und es gibt eine Verbindungstür zum Kirchenschiff. Zurzeit ist sie allerdings staubdicht verschlossen, denn die Sanierungsarbeiten in der Kirche werden jetzt am Gewölbe fortgesetzt. Wenn hier wieder Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden, sollen die Besucher die Toilette in der Pilgerherberge nutzen können, erklärt Heinrich von Ledebur den Durchgang.

Von der Schlafstätte ins Kirchenschiff schauen

Heinrich von Ledebur auf der Empore. Hier schlafen die Pilger in luftiger Höhe hinter dem Rosetten-Giebel. Quelle: Haike Werfel

Vom Erdgeschoss der Unterkunft führt eine Treppe hinauf zur Empore, auf der zwei Liegen bereitstehen. Mindestens vier haben Platz. Und auch das hat Charme: Von ihrer Schlafstätte aus können die Gäste durch ein Bogenfenster ins Kirchenschiff schauen. Nur zurzeit ist dies nicht möglich. Auch das Fenster ist wegen der Gewölbesanierung staubdicht verschlossen. Freiherr von Ledebur ist überzeugt, dass auf der Empore sogar bis zu zehn Personen auf Isomatten schlafen könnten.

Attraktiver Anbau mit Schmuckgiebel

Die Pilgerunterkunft befindet sich in dem attraktiveren der beiden Anbauten an die Laurentiuskirche. Er verfügt über einen Schmuckgiebel. Den ziert nach Vorbild der prächtigen Wismarer Kirchen eine Rosette und ein Maßwerk-Fries. Es ist eine bescheidene Kopie der Kirchenverzierung in Wismar, meint Heinrich von Ledebur. Während der eine Anbau als Sakristei genutzt wird, ist offen, weshalb der zweite errichtet wurde.

Möglich sei, so von Ledebur, dass damit an eine Patronatsloge gedacht wurde, eine meist mit Fenstern abgeschlossene Loge in Kirchen, die dem adligen Grundherrn für seine Besuche in dem Gotteshaus diente. Sie waren oft über einen eigenen Eingang erreichbar, damit der Grundherr oder Schlossbesitzer die Kirche nicht zusammen mit dem einfachen Volk oder seinen Bediensteten betreten musste.

Von Haike Werfel