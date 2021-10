Hornstorf

Während sich der dreijährige Aaron von Papa Robin Zahm erklären lässt, was mit den Äpfeln passiert, die da in der großen Maschine verschwinden, beobachtet Mama Stefanie Zahm, wie ihr jüngster Sprössling Arthur (2) mit wahrer Wonne seine Stiefel in der Pfütze badet.

Die junge Familien Zahm und Flaegel aus Hornstorf sowie Barz aus Redentin waren in den Pfarrgarten gekommen, um ihren Kindern zu zeigen, wie aus den vielen dort angelieferten Äpfel Saft gepresst wird. Die Jungen hatten dort sichtlich ihren Spaß, auch wenn sie noch viel zu klein waren, um den Mostereiprozess zu begreifen. Zwar hatten alle drei Familien selbst keine Äpfel mitgebracht, aber gekauft haben sie reichlich den frisch gepressten und noch richtig heißen Saft.

Die jungen Familien Zahm, Flaegel und Barz haben zwar keine Äpfel gebracht, kamen aber, um ihren Kindern das Mosten zu zeigen und Apfelsaft zu kaufen. Frisch gepresster Saft wird hier probiert. Quelle: Kerstin Erz

Fast 200 Kilo Äpfel auf der Waage

Die Pastorenfrau Petra Maria Gerber hat fast 200 Kilo Äpfel mitgebracht. Quelle: Kerstin Erz

Anders Petra Maria Gerber, die Frau des hiesigen Pastors. Sie hatte etliche Äpfel-gefüllte Kisten in ihrem Auto, die sie in ihrem Neuburger Pfarrhaus gesammelt und gepflückt hatte. „Vorrangig sind es grüner und roter Boskop“, erklärte sie und schleppte dabei Kiste für Kiste auf die Waage. 200 Kilogramm war ihr Wunschgewicht für alle Äpfel insgesamt. Es wurden „nur“ 185 Kilogramm. „Ja, es ist kein Apfeljahr. Im vergangenen Jahr waren wir froh, dass wir überhaupt was machen konnten. Aber sonst haben wir immer über 400 Kilogramm herbringen können“, erinnerte sie sich.

Auch Moster Hendryk Miechowski aus Ahrenshagen bestätigte, dass „das diesjährige Apfeljahr unterdurchschnittlich ist“. „Wir sind sonst mehr unterwegs. Proseken hat uns auch gerade abgesagt. Ansonsten sind wir zur Saison zwischen Grevesmühlen, Stralsund, Greifswald und Teterow unterwegs.“ Weiter erklärte er, dass der Geschmack des Apfelsaftes auch recht unterschiedlich sei, wetterabhängig eben. „Vor zwei, drei Jahren hatten wir einen sehr heißen Sommer. Da schmeckte der Apfelsaft übermäßig süß. Sonst koste ich gern den Saft der Kunden, aber in dem Jahr nicht, nachdem ich feststellen musste, dass einer süßer als der andere ist. Heute schmeckt der Apfelsaft normal, fruchtig, leicht sauer, schön nach Apfel eben.“ In Hornstorf wünschte sich Hendryk Miechowski die Mindestmenge von 1,5 Tonnen zu erreichen - bis 10.30 Uhr waren es etwa 500 Kilogramm.

Kirchenverein erhält 1,50 Euro pro Saftkarton

Für das Wiegen zeigt sich Volker Premper, der Vorsitzende des einladenden und das Apfelfest organisierenden Fördervereins der Hornstorfer Kirche verantwortlich. Je mehr Äpfel durch die Presse gehen, umso mehr Erlös kann er für seinen Verein und die Kirche verbuchen. Für jeden verkauften Drei- oder Fünf-Liter-Saftkarton bekommt er 1,50 Euro. Er erinnert sich noch, dass außer im vergangenen Coronajahr immer 1,5 Tonnen erreicht wurden, einmal sogar 4,3 Tonnen. Am Abend konnten sich Förderverein und die Mostis freuen: Ihre Erwartungen wurden doch noch übertroffen mit insgesamt 1,8 Tonnen Äpfeln und einem Erlös von 800 Euro.

Das Geld wird weiterhin für die Kirchenrestauration benötigt. Nachdem das Dach der Kirche erneuert werden konnte, die Restauration des Gewölbes 2019 und 2020 seinen Abschluss fand, sind jetzt die feuchten Kirchenfundamente dran. Wieder muss dafür eisern gespart werden und dabei macht auch Kleinvieh Mist. Der Erlös aus Kaffee- und Kuchenverkauf ging ebenfalls in den Vereinstopf. Das Geld vom Verkauf der Bratwürste, welche die Kameraden der Jugendwehr auf den Grill legten, wird für die Jugendarbeit in der Hornstorfer Feuerwehr genutzt.

Von Kerstin Erz