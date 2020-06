Hotelier mit 60: Dieser Mann erfüllt sich auf der Insel Poel seinen Lebenstraum

Kirchdorf

Wer das „Hotel zur Seemöwe“ betritt, weiß sofort, wo er ist: auf einer Insel. Maritime Dekoration findet sich fast überall: Kleine Steuerräder hängen im Eingangsbereich zum Café, ein goldener Leuchtturm klebt in der Damentoilette und ein metallischer Fischschwarm über der Rezeption. „Das Kunstwerk hat mein Mann ausgesucht“, erzählt Joachim Bittins-Schmeichel. Die bunten Fische, die so aussehen, als würden sie hintereinander in die gleiche Richtung schwimmen, kommen bei den Gästen gut an. Und das macht den Hotelier glücklich: „Jeder soll sich bei uns wohlfühlen.“

Mehr als 100 000 Euro investiert

Im Juni 2019 hat er das Haus in Kirchdorf auf der Insel Poel übernommen und seither mehr als 100 000 Euro investiert. Die Zimmer wurden renoviert, die Einrichtung und Außenanlagen aufgehübscht. Gleichgeblieben ist der Name. „Der passt“, betont der 60-Jährige. Dass er in seinem Alter beruflich nochmal einen Neuanfang wagt, ist seinem Lebenstraum geschuldet: „Ich wollte immer ein eigenes Hotel führen.“

Seine Augen strahlen, wenn er in dem roten Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert unterwegs ist. Vermutlich weil es eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat, bis er sich seinen Herzenswunsch erfüllen konnte. „Zehn Jahre lang habe ich eine passende Immobilie gesucht“, erzählt der gelernte Hotelkaufmann. Doch erst auf der Insel Poel hat alles gestimmt: die Bilanzen, die Zimmer, das Haus. „Mein Mann und ich waren uns schnell einig: Das machen wir!“

Für die Liebe in den Norden gezogen

Der gebürtige Nordrhein-Westfale lebt seit 20 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der Liebe wegen hierher gekommen und geblieben. Sein Mann hält ihm den Rücken frei und hilft ihm gerne, wenn er Zeit hat. Gemeinsam leben sie Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Genau das soll ihr Hotel auch ausstrahlen. Das ist in der Vergangenheit immer von Familien geführt worden. Nun hat es die Familie Bittins-Schmeichel.

17 Zimmer gibt es, hinzu kommen zehn Ferienwohnungen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Einstieg 2019 in die Hotelerie ist gut verlaufen, die Buchungen haben gestimmt, die Gäste waren zufrieden – vielleicht liegt das mit an Joachim Bittins-Schmeichels beliebten Käsekuchen. Den macht er selbst.

Früchte aus dem eigenen Garten

Er liebt es, zu backen. Die Früchte dafür kommen aus dem eigenen Garten. Der befindet sich in Zingst im Landkreis Vorpommern-Rügen, in Strandnähe. Es ist der Rückzugsort des Ehepaares und liefert außerdem leckere Zutaten für den Kuchen, wie Himbeeren und Rhabarber. Die Früchte werden auch zu Aufstrichen gemacht. Die können die Gäste ebenfalls genießen und kaufen.

Die Buchungen für dieses Jahr sehen auch gut aus. „Aber niemand weiß, was noch kommt: Gibt es eine zweite Corona-Welle oder können wir bald alle Zimmer vermieten?“, so der Hotelier. Die zurzeit geltende Belegungsquote von 60 Prozent hält er für wettbewerbsverzerrend und unfair. Denn in anderen Bundesländern dürfen Hotels bereits alle ihre Zimmer wieder vermieten.

Chef: „Die Arbeit ist mein Hobby“

Im „Hotel zur Seemöwe“ checken viele Urlauber aus Berlin Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ein – und wenn die Grenzen offen sind, Skandinavier und Holländer. Vier Mitarbeiter kümmern sich um sie – und der Chef. Der ist ständig zu erreichen. Aber anders will er es auch nicht: „Die Arbeit ist mein Hobby.“ Und das schönste Dankeschön ist eine Umarmung der Gäste und ihr Lob: „Das habt ihr toll gemacht.“

Gerne können auch Einheimische vorbeikommen. Zwar gibt es keine Abendküche, aber das Café bietet 50 Gästen Platz und kann für Trauerfeiern, Geburtstage und kleinere Hochzeiten genutzt werden. Ab heute ist es immer von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Und was macht ein Hotelier, wenn er selbst Urlaub hat: „Dann verreisen wir mit dem Wohnmobil – wenn wir mal Zeit haben.“

