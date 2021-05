Wismar

„Man steht bei den Gästen da wie ein Idiot“, sagt Anne-Kathrin Werth. Das Durcheinander bei den Öffnungszeiten führe zu Frust an den Telefonen und vor dem Computer. „Wir lehnen Buchungsanfragen ab und nun können wir die Interessenten plötzlich wieder anrufen und fragen, ob sie doch noch kommen wollen“, schildert sie ihren Unmut über die überraschenden Pläne von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), dass nun doch bereits am 28. Mai die ersten Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen.

„Ich erwarte keinen Gästeansturm“

Svenja Preuß vom Hotel Alter Speicher Quelle: Kerstin Schröder

Die Wismarer Hotel-Besitzerin weiß, dass wirtschaftlich jede Woche im Gastgewerbe zählt. Doch sie glaubt nicht, dass eine so spontane Öffnung einen großen Effekt haben wird. „Das muss sich ja auch erst einmal herumsprechen bis zu unseren Gästen.“ Zurzeit empfängt sie in ihrem Restaurant & Hotel Wismar nur Gäste, die beruflich in der Stadt sind. Ab Freitag könnten es mehr werden.

Doch dass auch Urlauber am Freitag nach Pfingsten kommen, das glaubt Anne-Kathrin Werth nicht. „Ich erwarte keinen Gästeansturm.“ In den kommenden Wochen müsse sie genau schauen und rechnen, wie viel Personal sie aus der Kurzarbeit zurückholen kann. „Das geht nur nach und nach, da müssen wir schauen, wie sich der Umsatz entwickelt und welche Auflagen wir einhalten müssen.“

Viele Gäste im Sommer

Dass es im Juli knallen wird, glaubt Svenja Preuss: „Da werden uns die Gäste überrennen.“ Einige Urlauber hätten bereits ihren geplanten Juni-Aufenthalt auf den Folgemonat gebucht, weil sie dann geimpft seien. „Auch im August und September wird es sehr viele Gäste geben“, ist sich die Wismarer Dehoga-Chefin sicher. Generell ist sie froh, dass die Häuser doch früher öffnen dürfen, weil die Konkurrenz in anderen Bundesländern das schon längst kann. „Doch Werbung machen können wir dafür erst, wenn die Verordnung raus ist“, gibt sie zu bedenken. Die von heute auf morgen umzusetzen, sei auch nicht möglich. Danach dauere es noch einige Tage, bis das Geschäft anläuft. „Dann müssen wir auf spontane Gäste hoffen und von denen gibt es nicht so viele, schon gar nicht aus Mecklenburg-Vorpommern“.

Luca-App zur Kontaktaufnahme

Kleinere Häuser könnten vermutlich schneller auf spontane Öffnungen reagieren als größere, die mehr Personal brauchen und Dienstpläne erarbeiten müssen. In ihrem Hotel Alter Speicher in Wismar öffnet die Gastronomie am kommenden Freitag – mit Testpflicht im Innenbereich. Maximal zehn Leute aus zwei Haushalten dürften sich treffen. „Geimpfte zählen nicht dazu“, erklärt Svenja Preuss. Sie arbeitet in ihrem Haus mit der Luca-App, um die Kontakte aufzunehmen. „Die loggt sich automatisch wieder aus, wenn man 100 Meter weit weg ist.“

Anne-Kathrin Werth hat ihre Gastronomie zu Pfingsten nicht geöffnet, weil es keinen großen Außenbereich gibt und sie nicht wusste, dass das Testzentrum auch über die Feiertage geöffnet hatte. Doch seit gestern wird auch drinnen wieder aufgetischt und erste Reservierungen gibt es bereits.

Wonnemar-Hotel öffnet noch nicht

Das Wonnemar-Hotel wird noch nicht am Freitag öffnen. Denn viele Gäste buchen ihren Aufenthalt in Kombination mit dem Spaßbad. Doch wann sich darin wieder Gäste erholen können, ist noch unklar. Schwimmkurse sind vermutlich erst ab dem 8. Juni wieder im Wonnemar möglich. „Wir nehmen jetzt die Wasserproben, bis die Ergebnisse vorliegen, dauert es zehn Tage“, kündigt Center-Manager Peter Spiekermann an.

Geschlossen bleibt auch noch das Hotel Wyndham Garden in Gägelow. Laut Aussage einer Mitarbeiterin werden sich die Türen wohl erst am 1. Juli öffnen. Bis dahin sei noch Kurzarbeit beantragt.

Verunsicherung bei Urlaubern

In den Startlöchern dagegen stehen Torsten und Monika Feiler vom Gutshaus Wangern auf der Insel Poel. Kein Oster-, Herrentags- und Pfingstgeschäft, „je eher es jetzt losgeht, umso besser“, sagt Monika Feiler. Die Vorfreude auf den kommenden Freitag, wenn Gäste aus MV anreisen dürfen, und den 4. Juni, wenn Touristen aus dem gesamten Bundesgebiet begrüßt werden können, ist groß. „Wir sind jederzeit empfangsbereit“, erklärt sie. 13 Appartements hält das Gutshaus für Urlauber bereit. Reservierungen ab dem 14. Juni – der zunächst von der Landesregierung verkündete Termin für den Neustart – gebe es schon, auch wenn sie zögerlich seien, so Monika Feiler. Zu verunsichert seien die Menschen, dass sich alles wieder von heute auf morgen ändern könnte.

In andere Bundesländer ausgewichen

Verunsicherung erlebt auch Sandra Pertenbreiter, die den Campingplatz in Beckerwitz betreibt. „Ein Teil, der bereits im vergangenen Jahr oder im Januar gebucht hat, ließ die Reservierung stehen, andere stornierten. Diese Urlauber haben sich dann andere Bundesländer gesucht“, bedauert sie. Zeitlich flexible Gäste haben sich die Option offengelassen, an die Ostsee zu reisen, wenn es möglich ist. Und so wird Sandra Pertenbreiter in den kommenden Tagen viele Telefonate führen und den auf die frohe Botschaft wartenden Urlauber grünes Licht geben. Das hätten sie so vereinbart, erklärt sie.

Dürfen Camper die Duschen nutzen?

Die Gäste kommen überwiegend aus anderen Bundesländern nach Beckerwitz. Platz ist für 60 Dauercamper und 60 Camper, die einige Tage oder Wochen bleiben. „Endlich geht es los. Ich freue mich. Dieses Hin und Her in der vergangenen Zeit ist nervenaufreibend“, gibt Sandra Pertenbreiter zu. Geklärt werden muss aber noch, ob die Camper auch die Duschen und Toiletten nutzen dürfen. Zurzeit ist dem nicht so.

Urlauber sind das eine, die Mitarbeiter das andere. So befürchtet ein Poeler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, dass so kurzfristig bis Freitag gar nicht genügend Personal mobilisiert werden könne. „Viele, die jetzt lange Zeit in Kurzarbeit waren, haben sich andere Jobs, zum Teil auch in der freien Wirtschaft gesucht“, so seine Erfahrung.

