Wismar/Insel Poel

„Wir erwarten einen Reisebus zu Ostern“, teilt Anne Werth erfreut mit. „Reisebusunternehmen sind also wieder bereit, trotz Masken- und Impfpflicht in Mecklenburg-Vorpommern nach Wismar zu fahren.“ Die Inhaberin vom Restaurant & Hotel Wismar ist auch mit der Buchungslage zu den Feiertagen zufrieden: „Sie ist sehr gut. Kurzfristig ist da nur noch wenig möglich.“

Was die Hotelfachfrau außerdem freut: Die Gäste bleiben länger. „Es ist also nicht nur der klassische Städtetourismus, den wir sonst haben. Vielleicht liegt das auch an den hohen Spritpreisen“, mutmaßt die Unternehmerin. Wer sich jetzt auf Reisen begibt, fährt nicht gleich nach zwei Nächten wieder nach Hause.

In puncto Personal hält sich die Hotelchefin bedeckt. Der Krankenstand durch Corona-Infektionen hält sich zwar in Grenzen, „da hatten wir großes Glück“. Aber wegen der Abstandsregel und der damit verbundenen Umsatzeinschränkung will Anne Werth noch abwarten, weitere Mitarbeiter einzustellen. Allerdings merke sie durch die aktuell geltende 3G-Regel – genesen, geimpft, getestet – schon eine gewisse Entspannung. „Jetzt kommen auch wieder Hotelgäste, die getestet sind.“

In diesen Hotels am Hafen sind noch Zimmer buchbar

Osterurlauber, die noch kurzentschlossen nach Wismar kommen wollen, können beispielsweise im Hotel New Orleans oder im Park Inn by Radisson einchecken. In beiden Häusern haben Gäste bis jetzt recht verhalten gebucht. Zu etwa 50 Prozent sind Zimmer noch verfügbar, so die Auskunft der Rezeptionisten.

"Die Gäste bleiben länger als sonst die Städtetouristen." Anne Werth, Chefin vom Restaurant & Hotel Wismar Quelle: Dirk Hoffmann

Ganz anders die Situation im Wonnemar Resort-Hotel. „Wir sind bis auf vereinzelte Restkapazitäten fast ausgebucht“, berichtet Karolin Königsmark. Vor allem Familien mit Kindern würden die Osterferien für einen Wismar-Urlaub nutzen. Das Besondere: Vom Hotel gelangen die Gäste über einen sogenannten Bademantelgang ins Erlebnis- und Spaßbad. Nach Angaben von Hoteldirektor Herbert Faber werden die Gäste in den Genuss aller Leistungen kommen, denn die personelle Situation habe sich beruhigt.

Pension in Kaltenhof auf Poel erweitert: Kellner gesucht

Das Hotel Zierow konnte sein Stammpersonal trotz des siebenmonatigen Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr halten – dank des Kurzarbeitergeldes. „Aber es wird immer schwieriger, Saisonkräfte zu finden“, sagt Dieter Sip. Der Gastwirt berichtet von einer sehr guten Auslastung des Hotels und das nicht nur zu Ostern. Bis zu 80 Prozent der Zimmer sind gebucht, auch vor und nach den Feiertagen. „Wir sind so gut wie ausgebucht. Mal eine Übernachtung ist zwischen den An- und Abreisen noch möglich, aber das war’s.“

Nachdem im Gutshaus Kaltenhof auf der Insel Poel um- und angebaut wurde, benötigt die Pension jetzt mehr Personal. „Einen zweiten Koch konnten wir einstellen, aber Kellner fehlen“, sagt Geschäftsführerin Natalia Kortas. Über Ostern sei das Haus gut gebucht. Ein paar Zimmer seien noch frei, vielleicht 15 Prozent, so dass Interessenten auch noch kurzfristig eine Chance hätten. Im Schnitt kommen die Gäste nur über die Feiertage und bleiben nicht länger. „Vielleicht sind sie so verhalten, weil wir als Land noch ein Hotspot sind“, vermutet die Chefin.

Am beliebtesten sind Ferienhäuser direkt am Meer

Ähnlich sieht es bei den Buchungen der Ferienhäuser und -wohnungen aus, die der Poeler Tourismus-Service anbietet. „Ein Großteil der Urlauber reist am Gründonnerstag an und schon am Ostermontag wieder ab“, sagt Christina Wenzel. Einige Gäste bleiben bis Mittwoch, manche auch länger, weil Osterferien in einigen Bundesländern sind. Während die Marketing-Verantwortliche die Aufenthaltsdauer als eher durchwachsen beurteilt, schätzt sie die Auslastung der insgesamt 170 Objekte als gut ein. Sie sind derzeit zu 80 Prozent vermietet.

„Die Renner sind natürlich die Häuser direkt am Meer“, sagt Christina Wenzel. „Für zwei Personen sind sie aber zu groß, deshalb sind auch die Ferienwohnungen, die sich vor allem im Inselinneren befinden, gut gebucht. Wir haben einen Fahrrad-Verleih, so dass die Gäste von ihrer Unterkunft auch schnell am Wasser sind.“

Bis auf zwei von 39 Appartements in der „Hafenspitze“ und sechs von 48 Ferienwohnungen im denkmalgeschützten Ohlerich-Speicher sind beide Häuser im Wismarer Alten Hafen bereits jetzt beinahe ausgebucht. „Das ist Wahnsinn“, freut sich Christine Völz vom Boltenhagener Appartement & Immobilien Service über den gelungenen Saisonstart. Vor allem für die „Hafenspitze“, die erst Mitte vergangenen Jahres eröffnet wurde, sei das große Interesse bemerkenswert. Nach Angaben von Christine Völz sind sämtliche Ferienobjekte an der mecklenburgischen Ostseeküste, die das Unternehmen vermietet, im gesamten Monat April sehr gut gebucht.

Von Haike Werfel