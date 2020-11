Hubschrauber der Polizei kreist über Wismar: Deswegen ist er in der Luft

Wismar

Ein Hubschrauber der Polizei kreist seit Freitagvormittag über der Hansestadt Wismar und dem Stadtteil Friedenshof. Allzu viel will die Polizei über den Einsatz noch nicht verraten. Es gehe diesmal aber nicht darum, etwa vermisste Personen zu suchen.

„Es gab in den frühen Morgenstunden am Freitag zwei Angriffe auf Pkws“, berichtet Polizeisprecherin Jessica Lerke der OZ. Die Täter hätte Teile an den Autos abgebaut und gestohlen. Nun ist die Polizei auf der Suche nach den Tätern, die bislang auf der Flucht sind.

Die Polizeiinspektion Wismar will sich zu weiteren Einzelheiten aber erst nach Abschluss des Einsatzes äußern.

