Wismar

Ein Hund hat am Sonntagnachmittag in Wismar-Wendorf einen zehnjährigen Jungen in den Oberschenkel gebissen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, habe sich das Tier zuvor von der Leine losgerissen, das Grundstück seiner Halterin verlassen und den Jungen attackiert.

Der Zehnjährige musste ärztlich behandelt werden. Gegen die Hundehalterin wird nun wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen:

Feuerwehr rettet Hund aus Abwassergrube im Ostseebad

Hund erschrickt sich und zieht Stuhl an Leine hinterher: Auto in Prora beschädigt

Von OZ