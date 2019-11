Dorf Mecklenburg

„Timmy“ und „Tommy“ gucken mit großen Augen durch die Gitterstäbe ihres Zwingers. Jeden Besucher begrüßen die Brüder mit wedelnden Schwänzen, aber die beiden bellen nicht. „Sie sind Hütehunde, sie wollen Menschen beschützen, deshalb sind sie wachsam, lieb und familienfreundlich“, macht Meike Gutzmann Werbung für die zwei.

Wie die Vorsitzende des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung ergänzt, ist auch „Enni“, die Mutter von „Timmy“ und „Tommy“ im Tierheim in Dorf Mecklenburg untergebracht – nur wenige Meter von ihren Jungs entfernt. Das Trio ist aus Berlin an die Ostseeküste gekommen, weil das Heim dort überfüllt gewesen ist. Insgesamt hat „Enni“ zehn Welpen zur Welt gebracht. Ihre restlichen Kinder sind in Berlin geblieben.

Hüte-Hunde und Old English Bulldogs

Die Old English Bulldogs sind sehr verspielt und ziehen sich gerne mal an den Schnürsenkeln. Quelle: Kerstin Schröder

Die Hütehunde sind schon ziemlich groß und wie alle Jungs sehr verspielt. Auch die anderen Welpen erkunden neugierig die Umgebung. Die 14 Old English Bulldogs sind viel kleiner als die Hütehunde und stammen aus drei verschiedenen Würfen. Alle sind lieb, familienfreundlich und unterschiedlich gefärbt. Fünf sind schon vorgemerkt, vier werden noch von ihrer Mutter gesäugt und stehen erst in einigen Wochen zur Vermittlung.

Zur Galerie Die Welpen in Dorf Mecklenburg

In der Woche vor Weihnachten gibt es keine Tiere

Im Advent sind die Mitarbeiter des Tierheims immer besonders wachsam: Eine Woche vor Weihnachten bis nach Silvester geben sie keine Hunde und Katzen zu neuen Besitzern. „Unsere Tiere sollen keine süßen Weihnachtsgeschenke sein, die Menschen sollen sich bewusst für sie entscheiden“, betont Meike Gutzmann.

Hier können Sie für die OZ-Weihnachtsaktion spenden Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Wismarer Lokalredaktion unterstützt in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement von zwei Vereinen – das der Wismarer Tafel und das des Tierschutzvereines der Hansestadt. Das sind die Kontodaten der Empfänger: Verein Wismarer Tafel IBAN: DE73 1405 1000 1006 0280 60 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Tierschutzverein Wismar und Umgebung IBAN: DE81 1406 1308 0004 1349 82 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Wer nicht genannt werde möchte, gibt das bitte im Verwendungszweck mit an.

Es sei das erste Mal, dass es so viele Welpen im Tierheim gäbe. Dessen Betrieb durch den Tierschutzverein werde hauptsächlich von ehrenamtlichen Helfern aufrechterhalten und mit Spenden finanziert. Pro Jahr sind dafür 120 000 Euro nötig. Allein die Tierarztkosten betragen monatlich mehr als 2500 Euro.

Das Geld ist knapp. Gerade wird ein neues Katzenhaus gebraucht. Auch viele Samtpfoten und Katzenbabys sind in Dorf Mecklenburg untergebracht. Den letzten Wurf gab es im November. „Wir haben alle Hände voll zu tun und freuen uns über jede Unterstützung“, betont Meike Gutzmann.

Von Kerstin Schröder