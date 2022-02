Wismar

Ganz geduldig sitzt „Wilma“ auf dem „Trimmtisch“, während Maren Hanke-Peters erst mit der Schermaschine, dann mit verschiedenen Scheren das Fell der süßen Zwergpudeldame wieder auf Vordermann bringt. Eben schon wurde sie gebadet, dann per Hand geföhnt.

Wichtige Fellpflege

„Geschnitten wird trocken“, lacht die Hundefriseurin. Nass würden die Fellmassen nicht scherbar sein. Maren Hanke-Peters weiß, was sie tut und wie sie ihren vierbeinigen Kundinnen und Kunden die Behandlung so angenehm wie möglich machen kann. Denn für die meisten der Fellnasen, die alle sechs, sieben Wochen zum Termin ins Eckhaus in der Claus-Jesup-Straße kommen, geht es um weit mehr als „nur“ ein schickes, gepflegtes Fell und eine süße Optik.

Der regelmäßige Besuch beim Hundefriseur ist medizinische Notwendigkeit, keine Modeerscheinung in Zeiten, in der manch ein Hund besser (fr)isst als manch ein Mensch. Herrchen oder Frauchen können natürlich auch selbst zu Hause Hand anlegen. „Die Pudel haaren ja nicht“, erklärt Maren Hanke-Peters, während sie an Wilmas Hinterteil rum schnippelt. Nein, der pikierte Blick der Hundedame ist nicht eingebildet! Es gibt einige Hunderassen, die genau deshalb beliebt sind – sie machen weniger Arbeit beim Hausputz. „Das macht dann aber mehr Arbeit bei der Fellpflege“, erzählt die Fachfrau weiter.

Gegen Filz und Ungeziefer

Herrchen und Frauchen würden sich das oft nicht bewusst machen, wenn so ein Rassehund ins Haus und ins Leben einzieht. Solche Hunde müsse man regelmäßig bürsten und kämmen. „Sonst verfilzt das Fell.“ Filz kann schmerzhaft sein und zum Nährboden für Ungeziefer, Pilze und Co. werden. Und ohne regelmäßiges Scheren und Schnippeln würde Wilma irgendwann mal mehr Fell als Hund sein – Pudellocken wachsen ständig.

Wenn Wilma mit den Schultern zucken könnte, würde sie das tun. Sie weiß natürlich nicht, dass die Prozedur wichtig für sie ist, das weiß nur ihr Frauchen, eine Logopädin aus der Region. Wilma ist in der Ausbildung zum Therapiebegleithund. „Die meisten Hunde freuen sich nicht wirklich auf den Termin beim Hundefriseur“, schmunzelt Maren Hanke-Peters. Wilma schwankt zwischen Schwanzwedeln, Küsschen geben und einem „sind wir bald fertig?!“ Ganz normal – mit geduldigen, aber auch bestimmten Griffen und eben einer ruhigen Umgebung arbeitet Maren Hanke-Peters ihr Programm ab. Die Pudellocken purzeln und sammeln sich auf Tisch und Boden.

Alles Trainingssache

Wie immer sei alles Trainingssache. Im Idealfall, erklärt die Hundefriseurin, trainieren Mensch und Hund all das zwischen Baden, Föhnen und Pfote still halten schon ab dem Welpenalter und kommen dann entsprechend jung zum ersten Kennen lernen in den Hundesalon. Bei Wilma war das so. Sie ist sechs Jahre alt und kommt seit fünfeinhalb Jahren alle sechs bis acht Wochen. Hund und Mensch kennen sich. Und Wilma hat gelernt, vor der Schermaschine mit ihren komischen Geräuschen muss sie keine Angst haben.

Andere Hunde brauchen nur zweimal im Jahr kommen – je nach Rasse und Fell. Beispielsweise um mit den entsprechenden Bürsten und Kämmen den Fellwechsel angenehmer zu gestalten und zu beschleunigen. Manch einer kommt nur zum Baden und Föhnen, mitunter auch, weil Herrchen und Frauchen das alleine nicht hin bekommen. „Alles Trainingssache...“ Und ja, auch ein alter Hund kann all das lernen, wenn Herrchen oder Frauchen die Zeit und Geduld aufbringen.

Regelmäßig baden

Hunde sollten regelmäßig gebadet werden, erklärt die Fachfrau. „Das Fell wird beispielsweise durch die ganzen Autoabgase in der Stadt schmutzig wie bei uns Menschen“, erzählt Maren Hanke-Peters, während es Wilma an die Krallen geht. Die Krallen müssen fachgerecht auf die richtige Länge gebracht werden – nicht zu lang, nicht zu kurz – damit Wilma gut laufen kann und keine Fehlstellungen entwickelt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wichtig sei aber das richtige Baden („Zweimal abspülen!“) und das richtige Shampoo, das den Schutzfilm von Fell und Haut nicht zerstört. Und je nach Fell und Hund gibt es verschiedene Mittel. „Eins zum Beispiel für helle Rüden, damit die gelben Flecken im Fell raus gehen...“ Hund, Baum, Gegenwind...

Maulkorb?!

Maren Hanke-Peters kennt ihre tierischen Kundinnen und Kunden. Viele Dackel dürfen nur mit „Mauli“ – dem Maulkorb – auf den Trimmtisch. „Dackel knurren nicht zur Warnung, die beißen oft gleich!“, weiß sie. Eigenschutz geht vor. Wenn Herrchen sich dann wundert, dass der Besuch beim Hundefriseur mitunter teurer ist als der Fiseurtermin der Frau, kommt ein „Aber Ihre Frau beißt auch nicht den Friseur!?“ retour.

Die großen Hunde sind meist so gutmütig, dass sie genau wie Wilma entspannt ihren Wellnesstermin über sich ergehen lassen. Bei Wilma ist die Fachfrau mittlerweile an den Ohren angekommen. Vorsichtig entfernt sie das locker sitzende Fell aus den Ohren, „da fühlen sich sonst Milben wohl...“ Wilma revanchiert sich mit einem feuchten Hundekuss.

Seit zehn Jahren

Maren Hanke-Peters lacht. Vor ziemlich genau zehn Jahren hat sie dem alten Beruf mit Zahlen und Tabellen im Büro aufgegeben, sich zur Hundefriseurin ausbilden lassen und sich in Wismar selbstständig gemacht. Ausgangspunkt waren die eigenen Hunde, mit denen sie immer nach Kühlungsborn fahren musste. In Wismar gab es noch keinen Hundefriseur.

Mittlerweile kommen ihre tierischen Kunden aus dem ganzen Umland zwischen Lübeck, Schwerin und bis nach Rostock. Und ja, durch Corona sind mehr Menschen auf den Hund gekommen. Manch ein Fellknäuel ist aber auch schon seit zehn Jahren dabei. Und auch einige Katzen gehören zu den Kunden!

„Einmal nach Zahnstein gucken“, erklärt Maren Hanke-Peters und guckt in Wilmas Mäulchen. Auch das gehört dazu, auch das sollten Hundebesitzer regelmäßig machen und mit ihrem Tier trainieren. Wenn die Fachfrau Veränderungen bemerkt – im Fell, an den Ohren, den Zähnen oder Pfoten, gibt es entsprechende Hinweise und mitunter auch die „Überweisung“ zum Tierarzt. Bei Wilma ist alles in Ordnung. Eineinhalb, zwei Stunden dauert der Wellnesstermin für die liebe Hundedame – danach fühlt sie sich pudelwohl.

Von Nicole Hollatz