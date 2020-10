Die Geschichte rollte im wahrsten Sinne des Wortes am Sonnabend durch Schlutup. Mehrere Hundert Fahrzeuge, vor allem aus DDR-Produktion, nahmen am Korso teil, der von Hamburg zur Grenzdokumentationsstätte fuhr. Alle Fotos und Videos vom dem beeindruckenden Schauspiel gibt es hier in der Bildergalerie.