Hybrid-Lok reißt Oberleitung im Wismarer Seehafen ab

Zu einem Unfall mit einer Hybrid-Lok ist es am Donnerstagmorgen in Wismar gekommen. Der Zug mit Elektroantrieb blieb gegen 6.30 Uhr beim Einfahren in den Seehafen am Ende einer Oberleitung mit ihrem Stromabnehmer hängen und riss diesen ab.

Das Zug-Ende kam auf dem Bahnübergang in der Poeler Straße zum Stehen, sodass der Übergang für Fußgänger blockiert war. Gegen 9.30 Uhr war die Überquerung wieder frei. Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschanden von etwa 22 000 Euro.

Der Zug bestand aus einer Lok und 25 Waggons, die mit Holz beladen waren. Während des Einfahrens in den Seehafen wurde der Lokführer von einem Rangiermeister unterstützt. Vermutlich gab es Unstimmigkeiten über die Gleisbenutzung.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache durch die im Seehafen zuständigen Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar dauern an.

