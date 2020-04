IG Metall Wismar-Lübeck: Kurzarbeitergeld reicht nicht für Miete und Lebensunterhalt

Wismar

Die IG Metall Wismar-Lübeck hat einen neuen Ortsvorstand gewählt. Der hat durch die Corona-Pandemie einiges zu tun. So hat er sich Anfang der Woche intensiv mit den Regelungen zur Kurzarbeit befasst. Die gibt es zurzeit in vielen Betrieben der Region.

Die Gewerkschaft fordert die Bundesregierung zu einer Korrektur der Regelung auf. „Bei Kurzarbeit werden den Arbeitgebern rückwirkend zum ersten März die Beiträge zur Sozialversicherung zurückerstattet – nicht nur die Arbeitgeberanteile, sondern auch der Anteil der Beschäftigten. Das Mindeste, was wir von jedem Arbeitgeber einfordern, ist daher, dass der Arbeitnehmeranteil der Sozialbeiträge an die Beschäftigten weitergegeben werden“, so Henning Groskreutz.

Anzeige

60% des Nettolohns reicht nicht aus

Bei Kurzarbeit stockt die Bundesagentur für Arbeit das Entgelt auf 60 Prozent des Nettolohns auf, wenn Kinder versorgt werden müssen auf 67 Prozent. Für viele Menschen reicht das bei weitem nicht, um Miete und Lebenshaltungskosten zu bestreiten. „Wir begrüßen daher alle Überlegungen in der Politik, um diese Regeln im Sinne der Betroffenen zu verbessern. Die Weitergabe des Arbeitnehmeranteils der Sozialversicherungsbeiträge würde vielen Menschen finanziell entlasten und ist ein Gebot der Gerechtigkeit“, sagt Carmen Rohlf.

Weitere OZ+ Artikel

Neuer Vorstand für vier Jahre

Der bereits Anfang März gewählte neue Ortsvorstand hat am 21. April in einer Online-Konferenz getagt. „Wir haben uns virtuell getroffen und die Arbeitsstrukturen der IG Metall in Lübeck und Wismar für die neue Wahlperiode Amtszeit von vier Jahren organisiert“, berichtet Henning Groskreutz. Er ist mit 98 Prozent der Stimmen zum 1. Bevollmächtigten gewählt worden. Er hat eine schwere Corona-Zeit vor sich und hofft auf Zusammenhalt: „In dieser Krise ist gewerkschaftliche Solidarität in den Betrieben gefordert, um den Beschäftigten, den Unterhalt zu sichern.“

Zweite Bevollmächtigte (ehrenamtlich) ist Carmen Rohlf von der Firma Gabler Maschinenbau in Lübeck. Beisitzer sind Andreas Schulz von Lear Corporation ( Wismar), Oktay Havadir von alu druckguss, Dirk Ehlers von Nordischer Maschinenbau Baader, Siegfrid Kasang von Dräger (alle Lübeck), Folko Manthey von MV Werften, Donald Magdanz von Vestas, Andy Niestroj von Ilim Nordic Timber (beide Wismar) sowie Cornelia Horn von Kendrion Kuhnke ( Malente) und Stephan Lützner vom Lübecker Kunststoffwerk.

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder