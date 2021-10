IT-Probleme in ganz MV: Wofür die Hacker verantwortlich sind – und wofür nicht

Schwerin

In MV häufen sich in den letzten Tagen Computerprobleme bei Behörden. In mehreren Städten und im Landkreis Ludwigslust-Parchim konnten die Bürger nur eingeschränkt oder gar nicht auf die Services ihrer Kommunen zugreifen. Die OZ erklärt, was nach derzeitigem Kenntnisstand dahintersteckt.

Welche Städte und Regionen sind betroffen?

In der Nacht zu Freitag gab es einen Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister KSM, der für die Verwaltungen der Landeshauptstadt Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim arbeitet. Daraufhin wurden deren Computersysteme weitgehend lahmgelegt.

Am Montag gab es dann auch massive Ausfälle in Greifswald und in Stralsund sowie in geringerem Ausmaß in Wismar. Schon am 28. September gab es einen Hackerangriff auf die Stadtwerke Wismar.

Wie wirkt sich das auf den Bürger aus?

In Schwerin und in Ludwigslust-Parchim können Bürger unter anderem keine Autos an- oder ummelden, keinen Führerschein beantragen, nicht Einblick ins Katasteramt nehmen und auch manche Bauangelegenheiten funktionieren nicht – voraussichtlich mindestens bis Ende der Woche. Einige Dienste sind allerdings offline wieder verfügbar. Informationen gibt es im Internet auf www.schwerin.de und www.kreis-lup.de.

In Greifswald waren Online-Dienste der KfZ-Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle nicht einsatzbereit. In Stralsund waren etwa die Wohngeldstelle, das Standesamt oder die Bearbeitung von Personalausweisen betroffen. In Wismar war die Meldestelle nicht erreichbar.

Am Dienstag wurden die Probleme jedoch weitgehend behoben. In Stralsund funktioniert lediglich die Plattform „Open Rathaus“ nicht, die es Bürgern erleichtern soll, sich in der Verwaltung der Hansestadt zurechtzufinden. In Wismar konnten die Bürger die Stadtwerke zeitweise nicht anrufen, dies wurde vor einigen Tagen wieder ermöglicht. E-Mails dringen aber weiterhin nicht durch.

Wie hängen diese Vorfälle zusammen?

Nach jetzigem Stand gar nicht. Die Verwaltungen der Kreise und Kommunen hängen über das Netzwerk CN-Lavine zusammen, das vom IT-Dienstleister des Landes MV, dem Datenverarbeitungszentrum MV (DVZ), betrieben wird. Nach dem Hackerangriff in Schwerin und Ludwigslust-Parchim wurden einige kommunale Einrichtungen vom Netz getrennt, um ein Übergreifen der Schadsoftware auf das Landesnetz zu verhindern.

In den Rathäusern in Greifswald und Stralsund wurde daraufhin angenommen, dass die dortigen IT-Ausfälle mit dieser Maßnahme zu tun hätten. Nach Angaben der DVZ handelte es sich aber um einen Zufall: „Als Störungsursache konnte eine Fehlfunktion in der Anwendung lokalisiert werden“, heißt es aus dem DVZ. Und: „Ein Zusammenhang mit dem Hackerangriff sowie mit der vorsorglichen Trennung kommunaler Knotenpunkte vom landesweiten Verwaltungsnetz kann ausgeschlossen werden.“

Wer steckt hinter den Hackerangriffen?

Das ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt im Fall Schwerin/Ludwigslust-Parchim noch. „Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Bei den Stadtwerken Wismar hat die Kripo Schwerin ihre Ermittlungen abgeschlossen und den Fall an Kollegen in Schleswig-Holstein abgegeben, die auf IT-Kriminalität spezialisiert sind.

Erfahrungsgemäß sitzen die Täter oft in Osteuropa. Sie schleusen eine Verschlüsselungssoftware in Systeme ein, die daraufhin alle Daten für den Nutzer unlesbar macht. Erst nach Zahlung eines Lösegeldes werden die Daten wieder freigegeben. Über Lösegeldforderungen in den Fällen in MV ist jedoch noch nichts bekannt.

Die Angriffe dienen grundsätzlich nicht dem Ausspähen von Daten, wie es etwa bei Kreditkarten üblich ist. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter Kopien der Daten behalten, um sie später als Druckmittel einsetzen zu können.

Wie kann man sich vor Angriffen schützen?

Die Stadtwerke Wismar haben nach der Cyber-Attacke angekündigt, stärker in die IT-Sicherheit zu investieren – vor allem, um die Kundendaten noch besser zu schützen. Künftig sollen einzelne Bereiche nicht mehr miteinander vernetzt, sondern stärker voneinander getrennt werden. So wäre bei einem erneuten Hackerangriff nicht die komplette Firma von den Auswirkungen betroffen.

Experten raten unter anderem, die Software und Webbrowser auf Firmenrechnern immer auf dem neuesten Stand zu halten, Virenschutz und Firewalls zu aktivieren und ausschließlich sichere Passwörter zu verwenden, die regelmäßig erneuert werden sollten.

Das größte Problem allerdings ist der Mensch, der am Computer sitzt: Schätzungen gehen davon aus, dass 50 bis 90 Prozent aller erfolgreichen Hackerangriffe auf menschliche Fehler zurückzuführen sind. Hier gilt: Man sollte Daten ausschließlich aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, sprachaktivierte Geräte und Webcams immer ausschalten beziehungsweise abdecken, wenn sie nicht gebraucht werden, und private Angelegenheiten nicht auf Dienstrechnern erledigen.

Von Axel Büssem und Kerstin Schröder