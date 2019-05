Wismar

Vertreter der Arbeitsgruppe Baukultur wollen am kommenden Dienstag, 7. Mai, ihre Studie zu städtebaulichen Möglichkeiten am Mühlenteichquartier vorstellen. Besucher sind willkommen. Beginn ist um 19 Uhr im Technologie- und Gewerbezentrum Am Holzhafen 19. Im Anschluss an die Präsentation kann diskutiert werden.

Hochbrücke, Wismaria-Gebäude und Mühlenteich sind prägend für das Quartier. In den Blickpunkt ist es durch die Hochbrückendiskussion gelangt. Die jetzige Brücke ist verschlissen. Neubau oder Trogvariante ist die zentrale Frage.

Die Vertreter der Arbeitsgruppe Baukultur haben wiederholt eine Trogvariante ins Spiel gebracht. Sprecher Sönke Reimann bedauert, dass bisher „jenseits der diskutierten Varianten des Ersatzbaus wenig auf die Möglichkeiten der Quartierentwicklung und die städtebaulichen Chancen für die ganze Stadt eingegangen“ wird. Das soll am 7. Mai geschehen. Dabei geht es um Wohnen und Gewerbe, um Wegebeziehungen für Fußgänger und Radfahrer und mehr Aufenthaltsqualität an Uferpromenaden.

Treff zwischen Stadt und Arbeitsgruppe

Zwischenzeitlich haben sich Stadtverwaltung und die Arbeitsgruppe direkt ausgetauscht. Bei dem Treffen waren auch Vertreter des Landes anwesend, denn für einen Ersatzneubau ist das Land zuständig.

Die Hochbrücke ist verschlissen. Ein Ersatzneubau ist erforderlich. Das Land und die Stadt favorisieren eine neue Brücke. Verlauf und Gestaltung werden noch diskutiert. Quelle: Heiko Hoffmann

Sönke Reimann: „Durch das Arbeitstreffen am 23. April mit dem Bürgermeister und der Verwaltung wissen wir jetzt besser um gemeinsame städtebauliche Ziele und die Sorgen der Verwaltung, aber auch um die noch bestehenden unterschiedlichen Gewichtungen und Bewertungen der städtebaulichen Situation.“

Dr. René Firgt von der Planungsgruppe Großprojekte des Landes habe betont, so Reimann, dass ein Trog-Bauwerk zu teuer sei und in der Umweltverträglichkeit schwierig zu beurteilen wäre, da das Seeufer bebaut werden würde. Der Arbeitsgruppe soll die Umweltverträglichkeitsprüfung zur Verfügung gestellt werden, um sie beurteilen zu können.

Beide Seiten wollen Quartier aufwerten

Bei dem Treffen sei die Bereitschaft bekundet worden, sich auch eine aufgeständerte Brücke ohne Wälle und einen Trassenverlauf direkt an der Malzfabrik vorbei vorstellen zu können. Die Arbeitsgruppe ist gegen einen Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes, das seit vielen Jahren einen Schandfleck darstellt. Reimann: „Die Stadtverwaltung teilte unseren Wunsch nach einer städtebaulichen Entwicklung des Quartiers.“

Auch Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) hat sich nach dem Treffen geäußert. Als Stichworte für die Entwicklung nennt der Bürgermeister Fuß- und Radwege, Wohnen und Gewerbe, Grünflächen und Vereinsnutzung. „Alles jedoch mit einem Abstand von mindestens 30 bis 50 Metern, weil es sich hier um eine Schutzzone handelt“, so Beyer.

Das Vorhaben befinde sich im Stadium der Vorplanung. Einig sei man sich mit der AG Baukultur, dass „Im Fall eines Brückenersatzbaus Stützen statt der bisher vom Land bisher vorgeschlagenen Dämme vorzuziehen sind“.

Stadt: 4 Gründe gegen den Trog

Beyer führt „vier schwergewichtige Gründe“ gegen eine Troglösung an. An erster Stelle nennt er Umwelt- und Naturschutzbelange. Der Eingriff durch die Troglösung wäre viel gravierender und „vor allem dann schwer zu rechtfertigen, wenn eine andere Variante möglich wäre“. Zweitens würde eine Trogvariante unter das Eisenbahnkreuzungsgesetz fallen. Danach müssen sich Bahn, Land und Stadt die Kosten teilen. „Das würde den Planungszeitraum extrem ausdehnen und es würde die Kosten immens steigern“, so Beyer. Er bezweifelt zudem, dass die Bahn im Gegensatz zur Poeler Straße ein Interesse an einer Unterführung an der Stelle hätte.

Drittens meint der Rathauschef, dass die Kosten nicht das alleinige Argument sein können, aber eine wichtige Rolle spielen. Beyer: „Die Trogvariante ist aus Sicht des Landes deutlich teurer.“ Viertens würde eine Troglösung zur langfristigen Sperrung der Straße führen, „was der Stadtentwicklung erheblich abträglich wäre“.

Arbeitsgruppe vor schwerer Entscheidung

Nach dem Arbeitstreffen wolle das Land die Variante 3 (verläuft südlich des Wismaria-Gebäudes) prüfen und visualisieren, „damit die Stadtverwaltung und die AG Baukultur die dann noch verbleibenden städtebaulichen Möglichkeiten erarbeiten und bewerten können“, so Sönke Reimann, der weiter sagt: „Der AG Baukultur steht dann die schwere Entscheidung an, ob fundamentale Prinzipien weiter angemahnt werden sollen oder politisch realistisch mit der Verwaltung gemeinsam städtebauliche Verbesserungen erarbeitet werden – auch wenn das hieße, eine Hochbrücke in der Stadt und durch das Landschaftsschutzgebiet zu bauen.“

Heiko Hoffmann