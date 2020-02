Ihre Stimme zählt: So machen Sie Diana aus Wismar zur „Miss Germany“

Wismar

Am 15. Februar wird im Europapark Rust die „ Miss Germany 2020“ gekrönt und Sie können mitentscheiden, wer sich die Krone aufsetzen darf. 16 Anwärterinnen sind im Rennen, eine Chance auf den Titel haben aber nur die, die es zuvor in die Top 12 schaffen. Dafür zählt jede Stimme.

Auf viel Unterstützung aus Mecklenburg-Vorpommern hofft Diana Herdt (20) aus Wismar. Die Wirtschaftsrechtstudentin bereitet sich derzeit mit ihren 15 Mitbewerberinnen auf die große Show am Samstag vor.

Mit Klicks zur Krone

„Wir haben schon unsere Finaloutfits bekommen. Die sehen richtig gut aus. Ich hoffe, ich komme auch in den Genuss, sie im Finale zu tragen“, sagt Diana. Wer ihr dabei helfen möchte, dass sich der Wunsch erfüllt, kann online auf www.missgermany.de für sie abstimmen.

Jeder User kann pro Tag einmal für Diana voten. Ob sie genug Stimmen für die nächste Runde erhalten und es in die Top 12 geschafft hat, erfährt die amtierende „Miss Mecklenburg-Vorpommern“ erst unmittelbar, bevor am Sonnabend die Show in der Arena des Europaparks beginnt.

Miss-Germany-Wahl 2020: Das sind die 16 Kandidatinnen

Je näher dieser Zeitpunkt rückt, desto größer ist das Lampenfieber. „Ich bin schon sehr aufgeregt“, gesteht Diana Herdt. Allzu viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, bleibt der Blondine nicht. Die Tage der Missen sind randvoll mit Ausflügen, Workshops und Proben.

Damit die Schönheiten auf der Bühne eine gute Figur machen und selbstbewusst auftreten, steht vor allem Laufstegtraining auf dem Programm. Wenn am Sonnabend die Show beginnt, präsentieren sie sich in mehreren Wertungsdurchgängen – persönlich und mit eigens produzierten Videos, die die Persönlichkeit der einzelnen Teilnehmerinnen stärker in den Fokus rücken sollen.

Die schönsten Bilder von Diana aus dem „Personality-Camp“:

Die schönsten Bilder von Miss-Germany-Finalistin Diana Herdt aus Wismar

Wie man seine innere und äußere Schönheit am besten zur Geltung bringt, hat Diana Herdt im „Personality-Camp“ in Ägypten gelernt. Dort haben Social-Media-Stars wie Farina Opoku (@novalanalove) und Carmen Kroll (@carmushka), aber auch Profifotografen und Catwalk-Trainer die jungen Frauen auf den großen Auftritt im Rampenlicht vorbereitet.

Die große Show im Europapark wird von Jana und Thore Schölermann moderiert. Singer-Songwriter Kelvin Jones wird auf der Bühne stehen. Diana Herdt hofft, dass sie es mit Unterstützung ihrer Fans und deren Onlinestimmen ebenfalls dorthin schafft.

Promis vergeben den Titel

Die finale Entscheidung darüber, ob Diana Herdt „ Miss Germany 2020“ wird, trifft eine Jury, in der in diesem Jahr erstmals ausschließlich Frauen sitzen. Dazu zählen TV-Moderatorin Frauke Ludowig, Fitnessexpertin Anna Lewandowska sowie „Die Höhle der Löwen“-Investorin Dagmar Wöhrl. Wer live mitverfolgen möchte, ob Diana den Titel holt und damit Amtsinhaberin Nadine Berneis auf dem Thron nachfolgt, hat online die Chance dazu: Die Miss Germany Corporation überträgt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr auf ihren Social-Media-Kanälen Youtube und Facebook.

