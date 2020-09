Wismar

Immer wieder werden öffentliche Gebäude in Wismar mit illegalen Graffiti beschmiert. Das ist längst nichts Besonderes mehr. Auch andere Gemeinden schlagen sich damit herum, müssen immer wieder Geld und Arbeitskräfte abstellen, um die Farbe von Wänden, Fenstern und sogar Bäumen zu entfernen. Die Schmierereien sind bei Kommunen und Polizei Dauerproblem. Die Hansestadt Wismar hat nun sogar eine Belohnung für Hinweise zu den Tätern ausgesetzt.

62 Schmierereien an städtischen Gebäuden in Wismar

Die Arbeitsgemeinschaft der „ Graffiti“ der Stadt Wismar zählte in diesem Jahr allein bis Mitte September 62 Schmierereien an städtischen Gebäuden. 15 000 Euro hat die Hansestadt in diesem Jahr bereits für deren Beseitigung ausgegeben. Nun wird eine Belohnung ausgesetzt.

„Eine Belohnung auszuloben, ist eine drastische Maßnahme. Dass sie notwendig ist, haben jedoch diejenigen unserer Gesellschaft zu verantworten, die offenbar weder das Gemeinwesen noch anderer Menschen Eigentum wertschätzen.“ Thomas Beyer (SPD), Bürgermeister Wismar Quelle: Anne Karsten

„Die von unserem Mitarbeiter geführte Statistik zu Schmierereien an städtischen Gebäuden ist ernüchternd“, sagt Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD). „Wir sprechen von Sachbeschädigung an unser aller Gemeingut. Ja, eine Belohnung auszuloben, ist eine drastische Maßnahme. Dass sie notwendig ist, haben jedoch diejenigen unserer Gesellschaft zu verantworten, die offenbar weder das Gemeinwesen noch anderer Menschen Eigentum wertschätzen“, sagt Beyer.

Bis zu 500 Euro Belohnung für Hinweise zu Tätern

Dass die Stadt überhaupt eine Belohnung aussetzen kann, ist durch einen Bürgerschaftsbeschluss aus dem Jahr 2003 möglich geworden. Darin heißt es unter anderem: „Die Bürgerschaft verurteilt die illegalen Graffitis an Privathäusern und öffentlichen Gebäuden in der Hansestadt Wismar und fordert alle Bürger auf, durch Hinweise und Anzeigen die Arbeit der Polizei bei der Ermittlung von Tätern zu unterstützen. Für Hinweise, die zur Feststellung von Tätern der illegalen Graffitis führen, lobt die Hansestadt Wismar eine Belohnung aus. Diese beträgt im Einzelfall bis zu 500 Euro.“

An einer Litfaßsäule in Wismar-Wendorf waren unter anderem verfassungswidrige Symbole aufgebracht, die inzwischen entfernt wurden. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern. Quelle: Michaela Krohn

Ob die Belohnung nach einem Hinweis ausgezahlt wird, hängt auch von der Polizei ab, die ihre Einschätzung zum jeweiligen Hinweis geben soll. Auch die Bürgerschaft und der Bürgermeister haben ein Wort mitzureden.

Verfassungswidrige Graffiti im Bereich der Seebrücke entdeckt

Zuletzt wurden im Bereich der Seebrücke illegale und zudem verfassungswidrige Graffiti entdeckt. Nachdem in der Nacht zum 22. September mehrere Graffiti in Wismar-Wendorf gesprüht wurden, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Mit schwarzer Farbe haben bislang Unbekannte Symbole und Schriftzüge mit rechtsradikalem Inhalt unter anderem auf Wände, Fensterscheiben und eine Litfaßsäule im Bereich der Seebrücke gesprüht. Selbst ein Baum sei nicht verschont worden. Nach Polizeiangaben wurden die bis zu zwölf Meter langen Graffiti in der Zeit vom 21. September 18 Uhr bis 22. September um 8 Uhr angebracht.

Gemeinde Gägelow hat schon zu Jahresbeginn 3900 Euro für Entfernung ausgegeben

Auch Wismars Nachbargemeinde Gägelow hat immer wieder mit Schmierereien an Mülleimern, Stromkästen, Bushäuschen oder Verkehrszeichen zu kämpfen. „Es ist in unserer Gemeinde weiterhin ein Grundübel“, sagt Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann ( CDU). Die Schmierereien würden weiterhin nicht nachlassen. Immer wieder müsse die Gemeinde Geld und Arbeitskraft dafür aufwenden, um die Farbe zu entfernen. „An Bushaltestellen und Verkehrszeichen machen wir das laufend“, der Bürgermeister. Anfang des Jahres hatte die Gemeinde bereits rund 3900 Euro dafür ausgegeben.

Diese Bushaltestelle und der Abfallbehälter in Gägelow werde immer wieder beschmiert. Bislang hat die Gemeinde keine Belohnung ausgesetzt, das könnte sich nun ändern. Quelle: Haike Werfel

Belohnung für Hinweise könnte auch für Gägelow interessant sein

Helms-Ferlemann berichtet, dass es sich vermutlich um zwei Täter handelt, die auch in Zierow und Hohen Wieschendorf unterwegs sind. Zu erkennen sei dies an den wiedererkennbaren Schriftzeichen. Auch wenn immer wieder Anzeigen auch über Gägelows Kontaktbeamten Polizeihauptkommissar Maik Erdmann eingehen – bislang wurden die Täter nicht gefasst. In Gägelow sei bisher auch nicht diskutiert worden, ob für Hinweise zum Täter eine Belohnung ausgesetzt werden kann. Das könnte sich jetzt ändern. „Darüber können wir zumindest mal nachdenken und das im Hauptausschuss oder der Gemeindevertretung besprechen“, sagt Helms-Ferlemann der OZ.

„Über eine Belohnung für Hinweise zu den Tätern haben wir in Gägelow noch nicht diskutiert. Darüber könnten wir aber zumindest mal nachdenken.“ Friedel Helms-Ferlemann (CDU), Bürgermeister Gägelow Quelle: privat

Auch die Deutsche Bahn ist regelmäßig Opfer von Schmierereien dieser Art. Neuestes Beispiel: eine Regionalbahn in Bad Kleinen. Auf der wurde am Sonntag vier Mal ein Schriftzug in den Farben blau, hellblau, grün, hellgrün, weiß, pink und schwarz in einer Gesamtgröße von rund 45 Quadratmetern angebracht. Die Bundespolizei schätzt, dass die Tat am Sonntagmorgen zwischen 4 und 11.45 Uhr geschehen ist. Schon am 30. August wurde eine Regionalbahn in Bad Kleinen beschmiert. Der angebrachte Schriftzug hatte eine Größe von 13,5 Quadratmetern und wurde in denselben Farben wie am Sonntag gesprüht.

Hinweise an die Polizei Hinweise zu den illegalen Graffiti und Schmierereien nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 / 20 30 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Millionenschäden bei der Bahn durch Schmierereien

Die Bundespolizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den oder die unbekannten Täter aufgenommen. Zur Schadenshöhe könne derzeit laut Sprecher der Bundespolizeiinspektion Rostock, Frank Schmoll, keine Angaben gemacht werden. Die Beseitigung der Schmierereien übernimmt die Deutsche Bahn. Und die gibt allein für den Nordosten laut eines Sprechers jährlich mehrere Millionen Euro dafür aus.

Von Michaela Krohn