Ilow

Endlich! Der Verein Kulturwirkstatt lädt zum ersten Konzert nach dem Lockdown ein. Es findet am Freitag, dem 11. Juni, ab 19.30 Uhr statt. Geplant ist ein Serenaden-Konzertabend im Freien. Das Klanghaus Ilow bietet dafür eine traumhafte Kulisse.

„Wir freuen uns riesig, dass wir wieder Veranstaltungen durchführen können“, sagt Heidrun Teichmann, 1. Vorsitzende des Vereins. „Die letzten Monate waren für die Zusammengehörigkeit im Verein sehr schwierig. Wir Mitglieder hatten keinerlei Kontakt zueinander, nur per Mail. Jetzt gibt es die Chance, sich wiederzusehen.“

Verein kann keine Testmöglichkeit vor Ort bieten

Dennoch bleibt die Sicherheit oberstes Gebot für den Verein. Einlass zu den Veranstaltungen gewährt er nur Besuchern, die nach einer Corona-Infektion genesen oder zweimal geimpft sind oder einen Negativtest vorweisen. „Vor Ort können wir keinen Test ermöglichen“, erklärt Heidrun Teichmann. Besucher müssen ihn in einem Testzentrum oder einer Apotheke machen. Zudem gilt es, ein Schutz- und Hygienekonzept einzuhalten. Der Verein hat auch die Luca-App eingerichtet.

Das erste Konzert ist als Open Air angemeldet. 150 Stühle können auf dem Anwesen aufgestellt werden. Zu Gast ist die Mecklenburgische Bläserakademie der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT). Unter der Leitung von Prof. Gregor Witt werden neun Studierende große Werke von Smetana, Beethoven, Mozart und anderen zu Gehör bringen. Die jungen Musizierenden wollen das Publikum mit ihrem ungewöhnlichen und zugleich beeindruckenden Repertoire der Blasmusik begeistern. Jeweils zwei von ihnen spielen Oboe, Klarinette und Fagott. Ein Kontrabass komplettiert das Ensemble.

Bläserakademie gibt traditionelles Konzert

Die Bläserakademie ist jedes Jahr im Klanghaus zu Gast. Mit ihren bisherigen Konzerten hat sie ihr außerordentliches künstlerisches Niveau bewiesen. Für die beteiligten Studierenden ist die Mecklenburgische Bläserakademie zum unverzichtbaren Bestandteil ihrer künstlerischen Ausbildung geworden. In den vergangenen Jahren absolvierten sie vor ihrem Auftritt ein einwöchiges Probelager im Klanghaus.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist wegen der Kurzfristigkeit nach dem Lockdown, in dem sie online studierten, nicht möglich. Erst jetzt werde an der HMT mit dem Präsenzunterricht begonnen. „Dem Professor ist es dennoch gelungen, neun Studierende für das Serenadenkonzert in Ilow zu gewinnen“, berichtet Heidrun Teichmann.

Konzertkartenpreis musste erhöht werden

Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 12 Euro. Die Karten können nur telefonisch unter 03841/38 59 27 oder per Mail bestellt werden. „Wir mussten den Kartenpreis etwas erhöhen, sonst kommen wir in diesem Jahr nicht über die Runden“, bittet die Vereinsvorsitzende um Verständnis. Sie hofft, dass die Musikliebhaber nach monatelanger Abstinenz von Kunst und Kultur die erste Gelegenheit zum Besuch nutzen werden. Einlass ist wie immer ab 18.30 Uhr. Auch wie sonst bietet der Verein Snacks und Getränke an.

Alle ausgefallenen Konzerte nur verschoben

Eine Woche später, am Samstag, dem 19. Juni, wird die Rostocker Band Jackbeat mit Coversongs der 1960er Jahre das Klanghaus wieder zum Klingen bringen. Die Musiker sind den Klanghaus-Gästen ebenfalls keine Unbekannten. „Wir wollen versuchen, die bisher verschobenen Veranstaltungen nachzuholen“, kündigt Heidrun Teichmann an. „Dazu telefonieren einige unserer Mitglieder jetzt mit den Künstlern.“

Rostocker Band Jackbeat kommt am 19. Juni nach Ilow. Quelle: Christiane Zenkert

Mehr Infos unter www.klanghaus-ilow.de.

Von Haike Werfel