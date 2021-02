Wismar

„Ich bewundere ihren Mut und ihren Enthusiasmus immer wieder“, sagt Monika Mohr mehrmals und lächelt Ngoc Phuong Nguyen an. Die junge Vietnamesin ist seit Juni 2014 in Wismar, hat in der Hauswirtschaft in einem Hotel gearbeitet, das vom Lockdown betroffen ist.

Steckrübeneintopf statt Frühlingsrolle

„Ich bin so froh, dass ich hier arbeiten darf“, erzählt die 35-Jährige mit dem großen Mut und dem ansteckenden Enthusiasmus. Sie hatte von einer Freundin gehört, dass Frau Mohr in den wohl verdienten Ruhestand gehen möchte und kam zum Gespräch ins Café. Die Frauen waren sich offensichtlich sympathisch, seit November stehen Frau Mohr und Frau Nguyen regelmäßig zusammen in der Küche.

„Ich möchte ja die deutsche Küche lernen“, erzählt Ngoc Phuong Nguyen. Die Soljanka von Monika Mohr ist weithin bekannt und beliebt. Manch ein Wismarer Gastronom wollte ihr schon das Rezept abluchsen, erzählt sie. Steckrübeneintopf, Mohnkuchen, Torten – all das hat Ngoc Phuong Nguyen in den letzten Wochen gelernt. „Ich koche und backe auch zu Hause sehr gerne, aber anders“, lacht die junge Frau. Ihr Lieblingskuchen: Mohnkuchen. „Aber der klappt nicht immer ...“ „Das üben wir noch!“

Außer-Haus-Verkauf

Das Café in der Altwismarstraße, gegenüber vom Supermarkt, ist seit Monaten geschlossen. Monika Mohr und Ngoc Phuong Nguyen sind tapfer beim täglichen Außer-Haus-Verkauf mit Kuchen, Kaffee, frischen Waffeln, Keksen, Gulasch, Suppen und Currywurst zum Beispiel, in der Regel jeweils montags bis samstags von 11.30 bis 15 Uhr.

Mit Glück kommt so die Miete für die „Kaffeepause“ zusammen. Mit der Stadt als Vermieterin verhandelt die neue Betreiberin gerade zum Thema Stundung. „Ich bekomme keine Corona-Hilfen, die gibt es nur für die, die schon länger ein Unternehmen haben“, erklärt Ngoc Phuong Nguyen. „Ich habe mich ja gerade selbstständig gemacht.

Hilfe vom Amt

Ngoc Phuong Nguyen bekommt als junge Unternehmerin Unterstützung vom Jobcenter für diese erste Zeit, immerhin hat sie zwei Kinder. Die Söhne sind drei und fünf Jahre alt. Nun hofft sie, bald wieder regulär öffnen zu dürfen. „Ich hätte nicht gedacht, dass noch ein Lockdown kommt, so lange ...“

„Und dann sagst du Bescheid, wenn du Hilfe in der Küche brauchst“, bittet Monika Mohr. Und erklärt: „Vorher war ich jeden Tag 10, 12 Stunden hier. Ich kann nicht zu Hause sitzen und Fernsehen gucken. Dann tun mir ja die Beine weh!“

Von Nicole Hollatz