Immer häufiger wird Müll in Wismar und Nordwestmecklenburg illegal entsorgt. Kartons, Flaschen, selbst Möbelstücke und vor allem Asbest werden neben vollen Wertstoffcontainern oder sogar in Wäldern entsorgt. Das bestätigt der Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Problem habe sich zudem während der Corona-Pandemie verschärft. Dabei scheint in Wismar allerdings weniger zusätzlicher Abfall angefallen zu sein als im übrigen Landkreis.

Sichtbar wird das Problem dennoch auch an einigen Wertstoffcontainern in der Hansestadt. Zum Beispiel in der Hanns-Eisler-Straße am Friedenshof. Dort liegen immer wieder auch Pappen neben den Containern. Gleiches Problem taucht auch häufig an den Containern am Turmplatz in der Innenstadt auf.

„Es wurden 2020 rund 240 Sperrmülltermine weniger angemeldet als 2019. Dafür gab es etwas mehr Direktanlieferungen auf dem Abfallwirtschaftshof“, teilt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar mit. Bei den normalen Tonnen für den Hausmüll scheint es zumindest in Wismar zudem kaum Schwankungen im Vergleich zum Vorjahr gegeben zu haben: Beim Papier habe es keine Veränderungen gegeben, die Restmüllmenge und die Biomüllmenge seien leicht erhöht gewesen. Die Menge an entsorgtem Verpackungsmaterial sei ebenfalls in etwa gleich geblieben.

Mehr Verpackungsmüll im Landkreis, nur in Wismar nicht?

Bestellen die Wismarer also entgegen dem Trend während des Lockdowns nicht viel mehr im Internet? „Es ist schwierig, zeitlich schwankende Abfallmengen einer Ursache zuzuordnen“, heißt es dazu zwar auch aus der Kreisverwaltung, die für die Entsorgung des Abfalls im Kreisgebiet zuständig ist.

Wesentlich dürfte laut Eigenbetrieb Abfallwirtschaft aber die seit 2018 wieder steigende Einwohnerzahl im Entsorgungsgebiet zu den tatsächlich steigenden Abfallmengen geführt haben. Auffällig sei zum Beispiel, dass im Dezember 2020 – also seit der verschärfte Lockdown begann – viel mehr Restabfall angefallen war als im Dezember der Jahre 2019 und 2018.

Was dennoch auch auffällig in Wismar war: Zwischen März und Juni 2020 sei mehr Müll in den öffentlichen Papierkörben angefallen und auch die Menge an wild entsorgtem Müll an den Iglu-Standorten sei laut Hansestadt erhöht gewesen. Diese Beobachtung teilt der auch der Abfallbetrieb des Landkreises, der als mögliche Gründe viele Bestellungen im Versandhandel und die Einführung eines Entgelts für haushaltsnahe private Altpapiertonnen angibt.

Onlinehandel sorgt für mehr Papiermüll

Zumindest der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises habe beobachtet, dass vor allem der letzte Dezember auffällig war. Der Eigenbetrieb hat in diesem Monat 1492 Tonnen Restabfall entsorgt, im Dezember 2019 waren es 1220 Tonnen und im Dezember 2018 1225 Tonnen. Generell sei zudem auch mehr Sperrmüll und Papier entsorgt worden. „Die steigende Papiermenge ist neben der Einwohnerzahl wohl auch auf die Entgelterhebung bei den gewerblichen Sammlungen sowie mehr Onlinebestellungen zurückzuführen“, heißt es aus der Behörde.

Und weiter: „Zumindest beim Restabfall könnte sich im Dezember 2020 ein Corona-Effekt ergeben haben. Statistisch sicher ist das aber nicht“, schätzt der Kreis ein. Im März/April sowie November/Dezember habe es mehr Sperrmüllanmeldungen als in den Vorjahren gegeben. „Aber auch hier zeigen die letzten Jahre ohnehin eine leichte Steigerung“, teilt der Abfallbetrieb mit.

Verbotenes Asbest wird immer häufiger in der Natur entsorgt

Ein weiteres Problem ist laut Kreis die illegale Entsorgung von Müll in der Landschaft. Die sei seit Jahren auf einem unerfreulich hohen Niveau. „Vermehrt wird Asbest illegal entsorgt. Zumeist handelt es sich um Wellasbestzementtafeln von Dächern“, heißt es aus der Behörde, die zudem erwartet, dass das Problem noch zunimmt. Asbest ist seit 1990 verboten, verbaute Wellasbestzementtafeln haben aber Bestandsschutz, bis sie abgebaut werden. Es gibt immer noch zahlreiche Garagen, Gartenlauben und ähnlich Bauten, die mit den Tafeln gedeckt sind und marode werden.

„Private Bauherren dürfen die Tafeln selbst demontieren. Bei den Abfallwirtschaftsbetrieben sind spezielle Säcke erhältlich, in die die Tafeln eingeschlagen werden und zur Entsorgung gebracht werden können“, erklärt die Behörde, die zudem für das Jahr 2021 schon 50 000 Euro eingeplant hat, um den sogenannten wilden Müll zu entsorgen.

