Wismar/Herrnburg

Der Trend, sich mit Schreckschusspistolen oder Pfefferspray auszurüsten, hält an: Die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Nordwestmecklenburg ist auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen. 1051 dieser Dokumente sind 2019 vom Landkreis ausgestellt worden. Das sind 101 mehr als 2018. Auch die Zahl der Waffenbesitzkarten nahm zu – auf derzeit 3195 (+63).

Christian Schumacher von der Gewerkschaft der Polizei sieht die Entwicklung mit Sorge: „Wo früher Worte geflogen sind, kommen jetzt Messer, gefährliche Gegenstände und Waffen ins Spiel“, beklagt der Landesvorsitzende. Dass sich immer mehr Menschen bewaffnen, habe etwas mit dem latenten Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu tun. Die Menschen würden denken, der Staat könne sie nicht mehr ausreichend schützen. „Doch Waffen täuschen nur Sicherheit vor, in Konfliktsituationen sorgen sie eher für Eskalation“, erklärt Schumacher.

„Die Wahrscheinlichkeit, in solchen Extremfällen die Waffe auch zu benutzen, sei einfach höher, wenn sie da ist.“ Hinzu komme, dass einige Waffen von echten kaum zu unterscheiden seien. „Das macht es für Polizisten problematisch.“ Auch die würden immer wieder mit Waffen angegriffen. Laut Bundeskriminalamt gab es in Nordwestmecklenburg im vergangenen Jahr 44 derartige Fälle.

Auch Verstöße haben zugenommen

Um eine Schreckschusswaffe kaufen zu können, braucht man den sogenannten Kleinen Waffenschein. Doch nicht jeder, der eine Waffe besitzt, hat dafür auch die notwendigen Papiere: Die Polizeiinspektion Wismar registriert jedes Jahr Verstöße gegen das Waffengesetz. Auch deren Zahl ist gestiegen: 91 Verstöße sind im vergangenen Jahr aufgenommen worden, 2018 sind es weniger als 80 gewesen.

Die genauen Zahlen werden aber erst zusammen mit der Kriminalstatistik veröffentlicht. Zu den Waffen, die dabei illegal zum Einsatz gekommen sind, gehören unter anderem sogenannte Einhand- und Springermesser, Nunchakus (auch Würgeholz genannt), Schlagringe oder Totschläger.

Bußgeld bei Verstoß Zum Besitz eines Kleinen Waffenscheins muss man mindestens 18 Jahre alt sein und seine persönliche Eignung nachweisen. Wer eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe ohne Waffenschein bei sich hat, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss ein Bußgeld zahlen. Außerhalb von Schießständen und dem eigenen Grundstück ist die Benutzung grundsätzlich verboten. Das gilt auch an Silvester. Benutzt werden dürfen sie nur bei Notwehr oder Notstand.

Spektakulärer Fall mit Softairwaffe

Zuletzt hat in Nordwestmecklenburg ein Vorfall in Herrnburg für Aufsehen gesorgt. Im Oktober ist bei einer Auseinandersetzung am Rande eines Laternenumzugs ein zwölfjähriger Junge durch eine Softairwaffe verletzt worden, die ein 16-Jähriger abgefeuert hatte. Der schoss um sich und traf zweimal das Bein und einmal den Kopf des Opfers. Ein Plastikprojektil blieb im Kopf stecken. Zwei weitere Jugendliche wurden verletzt. Auch hier ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Für das Führen einer Softairwaffe mit mehr als 0,5 Joule braucht man ebenfalls den Kleinen Waffenschein. Zudem darf sie nicht wie eine echte Schusswaffe aussehen. Laut Waffengesetz zählt sie andernfalls zu den sogenannten Anscheinswaffen, die nicht in der Öffentlichkeit geführt werden dürfen.

Mehr Frauen bewaffnen sich

Die täuschend echt aussehenden Waffen sind frei verkäuflich, sofern die Geschossenergie unter 0,5 Joule liegt. Dann ist nicht zu erwarten, dass das Projektil, wie in Herrnburg geschehen, in die Kopfhaut eindringt. Zur Erklärung: Ein Joule ist die nötige Energie, um einen zwei Kilogramm schweren Körper auf einen Meter pro Sekunde zu beschleunigen.

Der Weiße Ring in Nordwestmecklenburg betreut derzeit keine Menschen, die mit einer Waffe oder einer Schreckschusspistole angegriffen wurden. „Das muss aber nichts heißen“, betont Jens Strohschein von dem Opferhilfeverein. Die Dunkelziffer sei wie überall hoch. Manche Opfer von Gewalt würden sich noch nicht einmal an die Polizei wenden, geschweige denn an den Verein. Gewalt mit Schlagringen oder Messern sei hingegen laut Strohschein im Landkreis allgegenwärtig.

Laut Polizei sind die meisten Täter männlich – genau wie die Inhaber von Waffenbesitzkarten und Kleinen Waffenscheinen. Aber auch Frauen rüsten auf: Die Zahl der beiden Dokumente ist ebenfalls gestiegen: Zurzeit haben 306 Frauen im Landkreis eine waffenrechtliche Erlaubnis, 2018 sind es 278 gewesen. Ob die Schusswaffen auch ordnungsgemäß geschützt gelagert werden, kontrolliert der Landkreis: 2019 sind 207 solcher Waffenaufbewahrungskontrollen durchgeführt worden.

Lesen Sie auch:

Von Kerstin Schröder, Jana Franke und Haike Werfel