Langenwerder

Wie das Gemälde eines Impressionisten liegt die kleine Insel Langenwerder vor dem größeren Poel flach in der Ostsee: Teppiche von Grasnelken in Altrosa wechseln mit Streifen von blaugrünem Wermut, Tupfen von rostrotem Sauerampfer und sattgrünem Salzröhricht. Unter einem grauen Himmel fliegen Möwen gegen den Wind.

Klimafolgenforscher misst und wiegt die Tiere

Der Klimafolgenforscher Veiko Lehsten stapft durch die raue Schönheit zu Reusen am Strand und zu dünnen Netzen, die überall auf der Insel gespannt sind. Er geht die Runde mehrmals am Tag, auf der Suche nach Vögeln, die sich verfangen haben. „Heute ist wenig los“, sagt er und pult eine junge Rauchschwalbe aus dem Fangnetz gleich am reetgedeckten Vogelwarthäuschen. Er misst, wiegt und beringt das Tier, das nun die Nummer ZC 98887 um sein Bein trägt. 19,1 Gramm bringt es auf die Waage. Sorgfältig notiert Lehsten die Daten in das Buch der Station und macht sich wieder auf den Weg.

Zur Galerie So sieht die Vogelschutzinsel Langenwerder aus

Inzwischen hat es angefangen, zu tröpfeln. Am Strand ist eine Sturmmöwe in eine Reuse gegangen. Zurück im Haus, kommt auch sie auf die Waage: 217 Gramm ist das Jungtier schwer. „Wohl zu wenig, um es zu schaffen“, stellt Lehsten fest. Trotzdem bekommt es einen Aluminiumring mit der Nummer IA 161520 ums Bein. Im Herbst ziehen die Sturmmöwen ans Wattenmeer, um dort zu überwintern. „Wer jetzt noch nicht fliegen kann, für den sieht es schlecht aus.“

Verein versucht, die Station besetzt zu halten

Der 45-Jährige gehört zu dem Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel. Die Mitglieder versuchen reihum, die Station die meiste Zeit des Jahres besetzt zu halten. Woran es liegt, dass der Vogel nicht groß genug ist, vermag Lehsten nicht zu sagen. Vielleicht ist es ein spät ausgebrüteter Nachzügler, vielleicht aber auch ein Opfer der heutigen Landwirtschaft. „Seit der Einführung von Glyphosat wird auf den Feldern nicht mehr geeggt“, sagt er. Als der Boden noch mechanisch bearbeitet wurde, flogen Sturmmöwen hinter dem Pflug her und schnappten sich Regenwürmer und Insekten, denn die Jungen brauchen Proteine für Wachstum und Muskelaufbau.

Heute übersäen Kirschkerne die Insel Langenwerder. „Das ist seit einigen Jahren das Futter für die kleinen Sturmmöwen“, sagt der Forscher. Weil sie auf den Feldern nichts mehr finden, wichen die Sturmmöwen-Eltern auf Kirschen aus. „Welche Folgen es hat, dass die Jungen mit Zucker statt Proteinen aufgezogen werden, müssen wir beobachten.“

Zahl der Sturmmöwen-Paare ist stark gesunken

In den 1980er-Jahren brüteten auf Langenwerder noch 5000 Sturmmöwen-Paare. Dieses Jahr sind es 2000, sagt Lehsten. Sie hätten gerade einmal 900 Jungtiere aufgezogen, von denen viele wohl nicht flügge würden. Auch die Bestände anderer Brut- und Zugvogelarten nehmen nach seinen Worten ab. Ein Grund ist der Fuchs. Seit der erfolgreichen Bekämpfung der Tollwut hat er sich stark vermehrt und kommt bei Niedrigwasser von Poel herüber, sagt Lehsten. In den Brutkolonien der Vögel findet er einen gedeckten Tisch. „Und wird eine Brutkolonie zweimal gestört, wird sie aufgegeben.“ Die Vogelschützer haben deshalb einen Teil der Insel mit einem stromführenden Zaun eingehegt.

Wassersportler stören und verscheuchen die Vögel

Auch der Mensch ist ein Problem für die Vogelschutzinsel. Eigentlich dürfen sich Boote nur bis auf 200 Meter dem Strand nähern, doch viele Stehpaddler und Surfer schert das wenig. „Wir können keine Strafen verhängen, also verpufft das Verbot weitgehend“, sagt Lehsten. Auf einer vorgelagerten Sandbank sonnen sich Urlauber, die von Poel herüberwaten. Ihre Strandmuscheln in grellen Farben irritierten die Vögel. Manchmal ließen die Leute auch Drachen steigen. Laute Wasserscooter sind Lehsten und seinen Kollegen ebenfalls ein Dorn im Auge. Wenigstens habe die Kitesurfer-Mode ein bisschen nachgelassen.

Katrin Hackbarth vom Landestourismusverband ist überzeugt: „Unsere Gäste kommen ins Land, um Natur zu erleben.“ Man empfehle bewusst einen Besuch in einer der vielen Naturerlebniseinrichtungen zwischen Ostseeküste und Seenplatte, denn dort würden die Gäste besonders umfangreich für einen sorgfältigen Umgang mit der Natur sensibilisiert und zudem über lokale Besonderheiten informiert. „Wer sich über deren Einzigartigkeit und Schutzbedürftigkeit bewusst ist, entwickelt auch ein Gefühl dafür, Grenzen wahrzunehmen“, sagt sie.

Führungen über die Insel außerhalb der Brutsaison

Wer den rauen Charme der Insel hautnah erleben will, für den bieten die Vogelwarte außerhalb der Brutsaison Führungen an. Dabei gibt es auch die eine oder andere positive Nachricht zu hören. So brüten wieder 500 Lachmöwen-Paare auf Langenwerder, sagt Lehsten. „Sie waren weitgehend von der Insel verschwunden.“ Und auch eine kleine Population der ansonsten selten gewordenen Feldhasen habe sich auf dem Eiland niedergelassen.

Mehr Infos:

Wismar: Ab sofort dürfen keine Möwen mehr gefüttert werden!

Wismarerin rettet Federknäuel von der Straße

Von Von Iris Leithold