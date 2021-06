Impfaktion bei MV Werften in Wismar: Buchungsportal zeigt freie Plätze

Wismar

Mit so einem Ansturm hat HNO-Arzt Michael Salz nicht gerechnet. Doch schon kurz nachdem er am Donnerstagmorgen seine Impfaktion auf dem Gelände der MV Werften öffentlich bekannt gemacht hatte, wurden die Termine am 13. Juni gebucht – und zwar unglaublich viele.

„Die Nachfrage war schon morgens enorm“, berichtet der Wismarer. Und am Ende des Tages kann er sagen: Alle 1900 möglichen Dosen mit dem Impfstoff Johnson & Johnson sind reserviert. Die Interessenten kommen vor allem aus Mecklenburg-Vorpommern.

40-köpfiges Team

Viel Hoffnung, bis zum eigentlichen Impftag vielleicht doch noch einen Termin zu bekommen, macht er nicht: „Zwar gehen auch einzelne Stornierungen ein, aber die so frei gewordenen Plätze sind schnell wieder weg.“ Mit einem 40-köpfigen Team wird er am 13. Juni im Einsatz sein – von 8 bis 18 Uhr. Seine Helfer kommen unter anderem aus dem Sana-Klinikum, andere sind ehemalige Studienkollegen.

Die Aktion sei seit längerem geplant gewesen, die Impfdosen habe er schon vor einiger Zeit bestellt – auf eigenes Risiko. „Man kann sie ein Jahr lagern, deshalb habe ich eine größere Menge bestellt“, erzählt er. Doch dann wird er nervös: Bekommt er wirklich so viele Dosen an die Frau oder den Mann? Deshalb möchte er eine größere Aktion starten und sucht Kooperationspartner. Die findet er bei den MV Werften. „Das ist ein starkes Engagement des Praxisteams, deshalb haben wir nicht lange gezögert und die Aktion gern unterstützt“, sagt Stefan Sprunk, Pressesprecher der MV Werften. Auch innerhalb der Belegschaft sei die Aktion ein großes Thema gewesen. „Wir gehen daher davon aus, dass sich sehr viele Werftmitarbeiter und ihr Umfeld impfen lassen werden. Damit können wir noch schneller zurück in einen reibungslosen, sprich coronafreien Betriebsmodus“, ergänzt er.

Blick aufs Buchungsportal

Michael Salz erklärt sich den Ansturm mit dem Impfstoff. Der muss nur einmal verabreicht werden und nicht wie andere Impfstoffe zweimal. Er gönnt sich nach dem aufregenden Anmelde-Donnerstag am Abend ein Gläschen Wein. „Und ich kann bestimmt endlich wieder besser schlafen“, freut er sich.

Wer noch auf freie Termine hofft, kann bis zum 13. Juni auf das Buchungsportal schauen, dort wird angezeigt, wenn Anmeldungen storniert werden.

https://www.corotema.de/termine/Impftermine/Impfaktion

Von Kerstin Schröder