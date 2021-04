Wismar

Zum zweiten Mal veranstaltet der Landkreis heute in Wismar eine Impfaktion ohne vorherige Terminvereinbarung. Seit 8 Uhr bis 18 Uhr haben über 60-Jährige aus der Region die Möglichkeit, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen.

Bereits um 5.15 Uhr standen die ersten Menschen an. Manch einer hatte sich einen Klappstuhl mitgebracht, um nicht so lange stehen zu müssen. Mitglieder des Seniorenbeirats waren vor Ort und verteilten in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk (THW) ab 8 Uhr heiße Getränke. Das Wetter zumindest ist angenehmer, als bei der ersten Aktion dieser Art. Am Ostermontag hatte es geschneit und es war bitterkalt.

Bis kurz vor Impfstart hatten etwa 100 Frauen und Männer den Weg zur Störtebeker Straße 2 gefunden. Die Organisation im Impfzentrum selbst schien top organisiert, denn bereits kurz vor neun Uhr war die Warteschlange deutlich geschrumpft.

Noch bis 18 Uhr wird geimpft. Bei einer längeren Warteschlange werden Nummern vergeben, mit denen die Impfwilligen zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen können und nicht die ganze Zeit stehen bleiben müssen. Landrätin Kerstin Weiss (SPD) ermuntert die Bürgerinnen und Bürger, dieses Angebot wahrzunehmen: „Der Landkreis möchte mit solch konzentrierten Aktionen eine große Anzahl Impfungen ohne komplizierte Voranmeldungen in kurzer Zeit ermöglichen. Das hat bei den ersten beiden Terminen sehr gut funktioniert. Jede Impfung bringt uns ein Stück näher an das Ende der Pandemie. Für die Betreuung und Versorgung der Wartenden draußen ist gesorgt. Mit der Impfaktion am Samstag sollte der Rückstau an Astrazeneca-Impfdosen aus dem Hin und Her der letzten Wochen abgebaut sein.“

Autos können auf dem Parkplatz am Eulenbaum gegenüberliegend an der Kreuzung zur Philipp-Müller-Straße abgestellt werden.

