Mit etwas Glück können sich über 60-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern künftig auch ohne Anmeldung mit Astrazeneca gegen Covid-19 impfen lassen. Das stellt zumindest die Schweriner Staatskanzlei in Aussicht.

Man werde gemeinsam mit den Landräten und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte überlegen, ob man weitere Impfaktionen planen könnte und wie die aussehen könnten, erklärt Regierungssprecher Andreas Timm.

Wismar: 700 Impfungen ohne Anmeldung

Anlass: eine Impfaktion in Wismar. Wer älter ist als 60 Jahre und im Kreis Nordwestmecklenburg wohnt, konnte sich am Montag in Wismar mit Astrazeneca impfen lassen – ohne Voranmeldung, ohne Termin. „Wir hatten mehr als 2000 Dosen des Impfstoffs in den Kühlschränken und wollten so viel wie möglich davon verimpfen“, erklärt Kerstin Weiss (SPD), Landrätin von Nordwestmecklenburg.

Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald plant für das kommende Wochenende eine Impfaktion ohne Termin.

Landrätin Kerstin Weiss: Premiere gelungen

„Die Premiere in Wismar ist gelungen“, konstatiert Weiss. „Wir wussten ja vorher nicht, wie viele Impfwillige kommen würden und ob das alles funktionieren würde.“ Aber: Alles lief ruhig ab, auch wenn die Schlange schon am Morgen mehrere Hundert Meter lang war.

Doch die Wartenden hielten sich an die Hygieneregeln, mit Masken und Abstand. Ärzte, Schwestern, Sicherheitsdienst und Kräfte der Bundeswehr empfingen die Impfwilligen. Und zwar bis 20 Uhr und damit zwei Stunden länger als ursprünglich geplant. Ziel: mehr als 700 Impfungen.

Landrat Sebastian Constien: von Erfahrungen lernen

Machen solche Aktionen jetzt Schule in MV? Sebastian Constien (SPD), Landrat des Landkreises Rostock, gibt sich schmallippig: Man werde von den beim Aktionstag in Wismar gemachten Erfahrungen lernen. Und: Wichtig sei, dass jetzt die Hausärzte ins Impfgeschehen eingebunden werden.

Man nehme mit der Aktion den Hausärzten keinen Impfstoff weg - die würden parallel beliefert, versichert Landrätin Weiss. Wegen des großen Interesses ist in Wismar ein weiterer Termin für Interessierte ohne vorherige Anmeldung angesetzt: der 17. April. Und ist eine Fortsetzung denkbar? Weiss: „Jederzeit wieder!“

Von Thomas Luczak