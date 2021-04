Wismar

Ostermontag, 7.41 Uhr. Wer Glück hat und sich mit viel Schwung auch in enge Parklücken traut, bekommt den letzten Parkplatz an der Dammhusener Chaussee, Ecke Eulenbaum, beim abgebrannten Supermarkt. Dort parken die Menschen längst auf den Seitenstreifen und dem Rasen.

Beim Blick Richtung Impfzentrum in der Störtebeker-Straße kommt ein „Ach du Scheiße!“ über die Lippen. Die Menschen stehen als lange Schlange vom Eingang um die Kurve bis hinter die Büsche. Das Ende der Schlange ist nicht in Sicht. In 20 Minuten öffnet das Impfzentrum zur terminlosen Impfaktion, weil so viel vom Astrazeneca-Impfstoff übrig ist. Der soll unbürokratisch und ohne Termin unters Volk und in die Oberarme gebracht werden.

Warten lange vor der Öffnung

Meinhard Büchle, 79 Jahre alt und aus Bad Kleinen, kommt entgegen. Er macht einen Parkplatz frei. „So viele Menschen! Ich war 7.15 Uhr da, da standen schon 400 Leute vor uns in der Schlange“, schätzt er. Er hofft auf seinen Hausarzt. „Angemeldet bei der Impfhotline bin ich schon, da hieß es, ich bekomme Bescheid, wenn mein Termin ist“, erzählt er. Bisher kam nichts. Er hatte gehofft, mit der Ostermontagsaktion die Wartezeit zu verkürzen.

„Ich bin überzeugt davon, das einzige, was uns hilft, ist das Impfen! Ich lasse mich auch jedes Jahr gegen Grippe impfen.“ Ein Wismarer, 67 Jahre alt, geht auch wieder zurück zum Parkplatz und ist ziemlich sauer. Er will seinen Namen nicht nennen, er will nächste Woche in die Tagesklinik. Die Impfung würde ihm Sicherheit und ein besseres Gefühl geben. Sein Kommentar: „Das war gut gemeint, aber hier herrscht jetzt Chaos. Die können ruhig 24 Stunden impfen! Ich würde auch nachts kommen.“

Polizei bittet um Abstand

7.50 Uhr. Marita Fauk (67) steht seit halb acht in der Schlange. „Wir bleiben stehen, wir wollen geimpft werden“, kommentiert sie lachend. „Und wenn wir bis um 12 Uhr hier stehen!“ Hoffentlich bewahrheitet sich das so leicht daher Gesagte nicht. Sie macht eine klare Ansage: „Es ist besser, geimpft zu sein, als Corona zu kriegen!“ Das Impfen auf freiwilliger Basis findet sie gut und richtig. „Wir lassen uns doch auch vor unseren großen Reisen nach Brasilien oder so impfen! Das ist doch normal!“

7.57 Uhr. Weiter vorne kommt Bewegung in die Schlange. „Wir stehen seit halb sechs hier“, kommentiert die Frau ganz vorne. Um acht öffnen die Sicherheitsleute die Tür zum Impfzentrum. Die ersten Zehn dürfen rein. „Halten Sie hier drinnen bitte Abstand“, heißt es. 8.07 Uhr kommt die Ansage auch für draußen, zwei Polizeibeamte stehen vor der Menschenschlange.

Lohnt sich das Anstehen?

8.30 Uhr. Fünf Meter in der Schlange geschafft. Micha Glockemann nimmt es mit Humor: „Die können doch jetzt einfach durch gehen, jeder macht den Arm frei. Wie früher bei der Reihenimpfung!“ Nein, jetzt nicht an andere Länder denken, wo im warmen Supermarkt geimpft wird. Der Wismarer lacht mit Blick über die Schulter: „Es tut gut, nicht mehr der Letzte in der Schlange zu sein.“

Derweil werden Wetten laut – ist man selbst bis Mittag durch? Reicht die Warteschlange schon bis zum nächsten Supermarkt? Die Leute kommen ins Gespräch. Man lernt sich kennen und trifft alte Bekannte. Und jeder fragt die Vorbeigehenden in der Hoffnung auf Informationen: Ist genug Impfstoff da? Lohnt das Anstehen? Kommen wir überhaupt noch dran?

Die für die Aktion zur Verfügung stehende Impfstoffmenge ist unbekannt. Nur so viel: Drinnen gibt es fünf Impfstrecken. Heißt, fünf Ärztinnen oder Ärzte impfen zeitgleich und im Akkord. Der Rest ist Wartezeit und Verwaltung. „700 Impfungen sind der Plan, das schaffen wir rein logistisch in der Zeit“, kommentiert Christoph Wohlleben, Pressesprecher des Landkreises, am Telefon. Hoffentlich stehen in der Zwischenzeit nicht mehr Menschen an. Mit so einer Resonanz habe man nicht gerechnet. „Immerhin beginnen ja jetzt auch die Hausärzte zu impfen!“

Menschenansammlung

Frauke Lewin schüttelt nur mit dem Kopf. „Es sollen Menschenansammlungen vermieden werden und dann sowas?! Wir fliegen zum Mars und bekommen in Deutschland das mit der Impfung nicht hin!“ Sie hofft, dass die politischen Entscheidungsträger, die den „Impfstau“ im Land zu verantworten haben, dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden.

9 Uhr. Kristina Schopov (68) hat gute Laune, auch wenn sie weit hinten in der Schlange steht. „Ich habe gerade im Fernsehen eine der Querdenker-Demos gesehen. Aber diese Aktion zeigt doch, das wir in der Mehrzahl sind! Das macht mir Mut. Um mich herum stehen nette Leute, wir halten das hier aus!“ Iris Epha (71) aus Grevesmühlen: „Man sieht die Impfwilligkeit der Menschen an dieser Schlange!“ Micha Glockemann hat um 12.45 Uhr die Spritze bekommen, er stand seit 7.50 Uhr in der Schlange.

Von Nicole Hollatz