Impfangebote in Nordwestmecklenburg werden deutlich ausgeweitet

Wismar

Um das Impfangebot in Nordwestmecklenburg zu erweitern, nimmt der Landkreis Anpassungen im Impfbetrieb vor. Unter anderem soll erneut die Bundeswehr ins Boot geholt werden. „Vor uns steht die große Aufgabe, mitten in der vierten Welle Booster-Impfungen durchzuführen und gleichzeitig genug Kapazitäten für weitere Erst- und Zweitimpfungen zu haben“, erklärt Landrat Tino Schomann (CDU). Amtshilfeanträge bei der Bundeswehr seien gestellt. „Die Soldatinnen und Soldaten waren bereits in der Vergangenheit eine unschätzbare Hilfe für uns.“

Zudem ist das Mietverhältnis für den Impfstützpunkt im Haus 18 auf dem Gelände der Hochschule Wismar verlängert worden. Mindestens bis Februar wird es bestehen bleiben. Der Impfbetrieb wird von drei auf fünf Tage ausgeweitet: Dienstags, mittwochs und donnerstags werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen ohne Terminanmeldung durchgeführt, montags und freitags soll ausschließlich nach zentraler Terminvergabe geimpft werden. Die Landesregierung hat bereits angekündigt, insbesondere für Drittimpfungstermine die zentrale Anmeldung über ein Online-System und eine Hotline wieder zu aktivieren.

Mobile Impfteams optimieren Tourenplan

Die mobilen Impfteams des Landkreises werden weiterhin nach einem festen Tourenplan wöchentlich Standorte in den Amtsbereichen Schönberger Land, Neukloster-Warin, Gadebusch und der Stadt Grevesmühlen anfahren und dort von 14 bis 18 Uhr (in Grevesmühlen 10 bis 18 Uhr) Erst-, Zweit- und Drittimpfungen anbieten. Der Tourenplan wurde weiter optimiert. In Neukloster wird donnerstags von 14 bis 18 Uhr in der Touristeninformation am Rathaus ohne Termin geimpft.

Die Nachfrage nach Impfungen steigt spürbar. Zum Vergleich: Vor vier Wochen sind 518 Impfungen gezählt worden, eine Woche später 604 und in der vergangenen bereits 1040. „In der aktuellen Kalenderwoche wird die Zahl erneut überschritten werden“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Insgesamt wurden bisher mehr als 215 000 Impfungen vorgenommen – niedergelassene Ärzte nehmen dabei einen Anteil von rund 60 Prozent ein. „Das zeigt, wie leistungsfähig das Netzwerk an Hausärzten in unserem Landkreis ist. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir nicht alleine vor der Herausforderung stehen“, so Landrat Tino Schomann.

Rund die Hälfte der Impfungen in den vergangenen vier Wochen machen Drittimpfungen aus. „Besonders die gestiegene Anzahl an Erstimpfungen freut uns sehr, denn während Booster-Impfungen eine höhere Schutzwirkung für bereits geimpfte Personen darstellen, bedeuten mehr Erstimpfungen einen tatsächlichen Anstieg der Impfquote und damit eine bessere Immunisierung der Gesamtbevölkerung“, erklärt Impfmanager Tom Brose.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ