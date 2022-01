Wismar

In Wismar und Grevesmühlen starteten im Februar und März weitere Impfaktionen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Auch Impfangebote für Jugendliche und Erwachsene werden im Landkreis Nordwestmecklenburg weiter vorangetrieben. Vorreiter für ganz Deutschland beim Impfen ist Dr. Florian Holbe aus Neuburg. Er organisierte federführend mehrere Impftage für Groß und Klein – ob in öffentlichen Einrichtungen, Pflegeheimen oder Schulen. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit ihm über die derzeitige Corona-Lage in Nordwestmecklenburg mit einer Inzidenz von 1309,1 – seit mehreren Tagen die höchste in Mecklenburg-Vorpommern –, Impfpflicht und Hassmails.

Angesichts der derzeitigen Inzidenz in Nordwestmecklenburg: Wie stehen Sie zu einer Impfpflicht?

Aus meiner Sicht kommt eine Impfpflicht für Omikron zu spät. Eine optionale Verankerung im Infektionsschutzgesetz für eine kommende Welle oder eine erneute Pandemie sollte aber diskutiert werden.

Was raten Sie Eltern, die noch unschlüssig sind, ihre Kinder – ob unter oder über elf Jahre - zu impfen?

Kinder mit Vorerkrankungen oder Kinder mit Familienangehörigen, die immungeschwächt sind, sollten aus meiner Sicht geimpft werden.

Impfangebote für Kinder Nach zwei größeren Impfaktionen für Fünf- bis Elfjährige in Wismar und Grevesmühlen ist die Nachfrage groß. Deshalb bietet nun auch der Impfstützpunkt des Landkreises im Haus 18 in der Hochschule Wismar (Phillip-Müller-Straße 14) weitere Termine speziell für die genannte Altersgruppe an. Bislang stehen der 29. Januar, der 19. Februar und der 12. März fest (an allen Tagen von 8 bis 12 Uhr). In Grevesmühlen sind im Luise-Reuter-Saal (Kirchplatz 5) ebenso Impfaktionen geplant: am 1. und 22. Februar sowie am 15. März jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Die Impfung erfolgt ausschließlich in Anwesenheit eines Sorgeberechtigten. Die werden gebeten, den Impfausweis des Kindes mitzubringen. Der Termin für die Zweitimpfung wird vor Ort mitgeteilt.

Wie können generell Impfkritiker ins Boot geholt werden?

Es hilft nur, viel zu erklären. Trotz einer Pandemie über Jahre kursieren immer noch Gerüchte und Halbwahrheiten. Die müssen wir ausräumen.

Haben Sie die Erfahrung mit Hass- oder Drohbriefen gemacht, weil Sie federführend Impfaktionen starten?

Ich bekomme regelmäßig unerfreuliche E-Mails. Es wird aber weniger, und ich stumpfe ab.

Viel Unsicherheit und Ärger gibt es nun bei Menschen, die sich mit Johnson & Johnson impfen lassen haben und nach der zweiten Impfung nicht als geboostert gelten. Verständlich?

Das Thema ist für mich derzeit besonders spannend, da Mecklenburg-Vorpommern hier einen Sonderweg geht. Weiterhin ist es hier so, dass nur diejenigen, die drei Spritzen bekommen haben, als geboostert gelten. Sie sind dementsprechend in den Bereichen von der Testpflicht befreit, in denen die 2G-plus-Regel gilt. In anderen Bundesländern wie zum Beispiel Hamburg, Bremen oder Bayern sind doppelt Geimpfte, die sich danach mit dem Coronavirus angesteckt haben, Geboosterten gleichgestellt.

Das kann sicherlich so politisch entschieden werden, die praktische Umsetzung wird im Nachhinein schwer, da die Software das weder in der Praxis-EDV noch vonseiten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine solche Unterscheidung ermöglicht. Es gibt genesen beziehungsweise Boosterimpfung oder „reguläre“ Impfung. Das RKI zeigt außerdem auch Szenarien auf, in denen nach Infektion überhaupt keine drei Impfungen vorgesehen sind. Diese Personen können dann nie 2G plus werden. Dass hier die Bevölkerung mit Kopfschütteln reagiert, kann ich nachvollziehen.

Was wünschen Sie sich von der Landespolitik? Ihr wird zum Teil vorgeworfen, kopflos zu agieren.

Ich würde mir dringend eine engere Zusammenarbeit auf Landes- und Bundesebene wünschen. Im Corona-Expertenrat auf Bundesebene ist kein Hausarzt oder keine Hausärztin. Ein Angebot zur fachlichen Beratung sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene ist gemacht.

Wie kritisch sehen Sie die Demos?

Friedliche Kritik an den politischen Maßnahmen muss in einer Demokratie möglich sein. Wenn aber Kritiker von Maßnahmen wie 2G plus bedenkenlos mit Nazis und Corona-Leugnern in einer Reihe marschieren, sinkt meine Hoffnung in unser Land.

Glauben Sie an einen Personalnotstand, wenn ab 15. März die Impfpflicht im Gesundheitswesen gilt?

Ein Personalnotstand im Gesundheitswesen ist nicht wirklich neu und multifaktoriell. Eine Impfpflicht im Gesundheitswesen kann diese Situation verschärfen. Einzelne warten derzeit auf den Novavax-Impfstoff, der aber erst Mitte oder Ende Februar kommt. Es sind zwei Impfdosen mit drei Wochen Abstand notwendig. Zusätzlich werden zwei Wochen benötigt, bis offiziell ein Impfschutz besteht. Das sind dann insgesamt fünf Wochen. Damit wäre eine Impfung spätestens zum 8. Februar notwendig. Der Impfstoff ist bis dahin aber noch nicht verfügbar. Ich würde mich daher über eine Verschiebung des Stichtags freuen, das würde die Situation sicherlich etwas entspannen.

Derzeit gibt es in Schulen größere Ausbrüche, würden Sie gerade dort einen Lockdown befürworten? Oder würde uns eine „Durchseuchung“ schneller voranbringen?

Ich habe selbst drei schulpflichtige Kinder. Es ist noch nicht klar, wie hoch die Quote an Long-Covid bei den Kindern unter Omikron sein wird. Vorerkrankte Kinder benötigen Schutz. Die Häufigkeit und Schwere psychischer Beeinträchtigung durch Lockdown und Quarantäne, die ich in der Praxis sehe, lässt mich aber nicht zu einem glühenden Verfechter eines Schul-Lockdowns werden.

