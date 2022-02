Wismar/Grevesmühlen

„Nein, ich bin kein genereller Impfgegner und auch absolut kein Corona-Leugner. Es ist nur traurig, dass man gleich also solcher hingestellt wird, wenn man sich noch nicht gegen Corona impfen lassen hat.“ Ihr Arbeitgeber wisse, dass die 47-Jährige aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg (Name der Redaktion bekannt) noch nicht geimpft ist.

„Er hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, Auskunft über das Bestehen eines Impfschutzes, wie es vom Bundesgesundheitsministerium so schön heißt, zu verlangen, wenn und soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung der Pandemie erforderlich ist“, sagt sie. Auch einzelne Kollegen würden wissen, dass sie nicht geimpft ist, aber längst nicht alle. Ebenso wenig die Patienten, die sie beruflich pflegt.

„Jeder soll über seinen Körper entscheiden dürfen“

„Ich erwarte nicht, dass man mich versteht. Ich diskutiere auch nicht mehr. Jeder soll über seinen Körper entscheiden dürfen und ich habe einfach Angst vor den Impfstoffen“, begründet sie. Die Deadline in sechs Wochen mache ihr Angst, denn sie weiß nicht, wie es für sie nach dem 15. März weitergeht. Dann nämlich soll die Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten in Kraft treten. Spätestens dann muss sie einen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung oder einen medizinischen Nachweis, dass sie nicht geimpft werden darf, vorweisen.

„Medizinische Gründe liegen bei mir nicht vor. Angst und Unsicherheit ist kein medizinischer Grund“, sagt sie. Dürfte sie der Arbeitgeber dann einfach entlassen oder ein Beschäftigungsverbot erteilen? Und das in Zeiten, in denen ohnehin Personalmangel besteht?

„St. Martin“ mit 100-prozentiger Impfquote

In einzelnen Pflegeeinrichtungen im Landkreis nachgefragt, zeigt sich, dass die Impfquote bei Beschäftigten in Heimen oder in der ambulanten Betreuung und Pflege recht hoch ist. In der Seniorenpflegeeinrichtung „St. Martin“ in Wismar, die von der Diakonie im nördlichen Mecklenburg betrieben wird, liege die Impfquote nach Auskunft von Geschäftsführerin Kirsten Balzer sogar bei 100 Prozent. Doch in anderen Einrichtungen des Trägers gebe es durchaus einzelne Fachkräfte, die sich derzeit nicht impfen lassen wollen. Vier Mitarbeiter hätten ihr das mitgeteilt, verrät sie.

Kirsten Balzer, Geschäftsführerin des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg. Quelle: Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg

„Das Infektionsschutzgesetz verpflichtet uns, am 15. März alle ungeimpften Mitarbeiter an das Gesundheitsamt zu melden. Das werden wir tun. Weitere Schritte werden dann durch das Gesundheitsamt ausgelöst. Diese können Betretungs- und Beschäftigungsverbote umfassen“, erklärt Kirsten Balzer. Das gilt nach der neuesten Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums aber erst, bis das Gesundheitsamt die entsprechende Entscheidung ausgesprochen hat. Bis dahin dürfen die Ungeimpften weiterarbeiten.

„Wollen keinen Druck aufbauen“

Ekkehard Giewald vom DRK-Kreisverband trägt Verantwortung für rund 40 Mitarbeiter in der ambulanten Pflege. „Wir haben insgesamt sechs Ungeimpfte, mit denen wir permanent im Gespräch sind“, sagt er und betont: „Allerdings sind wir bemüht, keinen extremen Druck aufzubauen. Wir wollen vielmehr sensibel und einfühlsam überzeugen.“

Ekkehard Giewald, Geschäftsführer DRK-Kreisverband. Quelle: Michael Prochnow

Definitiv werde kein Mitarbeiter entlassen. „Wir nehmen auch keine Gehaltskürzungen vor, weil wir jeden Einzelnen dringend in der Betreuung und Pflege unserer Patienten beziehungsweise Bewohner brauchen. Das galt vor, das gilt aktuell und erst recht nach der Pandemie“, führt er aus.

Auch ein Großteil der Pflegekräfte der städtischen Heime in Wismar – das Pflegezentrum Lübsche Burg sowie die beiden Häuser in Wendorf und am Friedenshof – sei geimpft beziehungsweise genesen. Stadtsprecher Marco Trunk gibt die Quote mit 90 Prozent an. „Bezüglich der Impfpflicht werden wir die gesetzlichen Vorgaben einhalten“, führt er aus.

Warten auf Novovax

Adrian Gladysz, Geschäftsführer der DRK-Pflegeeinrichtungen Mecklenburg-Vorpommern gGmbH, beschäftigt an den Standorten Grevesmühlen, Klütz, Schönberg, Prohn und Zingst insgesamt etwa 400 Mitarbeiter. „Zehn Prozent sind noch nicht geimpft“, führt er aus. Ein Teil wolle nicht, andere warten auf den Impfstoff Novavax. Doch der steht erst Mitte oder Ende Februar zur Verfügung. Deshalb sei der Tag der Impfpflicht ungünstig gewählt, meint auch Dr. Fabian Holbe, der eine Hausarztpraxis in Neuburg hat.

Adrian Gladysz, Geschäftsführer der Pflegeeinrichtungen MV gGmbH. Quelle: DRK

„Es sind zwei Impfdosen mit drei Wochen Abstand notwendig. Zusätzlich werden zwei Wochen benötigt, bis offiziell ein Impfschutz besteht. Das sind dann insgesamt fünf Wochen. Damit wäre eine Impfung spätestens zum 8. Februar notwendig. Der Impfstoff ist bis dahin aber noch nicht verfügbar“, führte er kürzlich in einem OZ-Interview aus. Er spreche sich für eine Verschiebung des Stichtags aus.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke