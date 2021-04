Am heutigen Freitag bietet das Impfzentrum in Grevesmühlen Astrazeneca für Freiwillige an. 300 Männer und Frauen können sich heute impfen lassen. Die ersten standen bereits vor Öffnung des Impfzentrums um 8 Uhr vor dem Gebäude am Ploggenseering. Landrätin Kerstin Weiss (SPD) erklärt im Video die Hintergründe der Aktion.