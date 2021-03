Impfung der Ü-80-Jährigen: Anfangsbuchstabe „K“ ist jetzt an der Reihe

Grevesmühlen

Die Zahl der Corona-Impfungen, die täglich in Nordwestmecklenburg verabreicht werden, steigt zwar kontinuierlich. Trotzdem gibt es nach wie vor Probleme bei der Terminvergabe. In den vergangenen Tagen hatten sich mehrfach Leser in der Redaktion gemeldet, die älter als 80 Jahre sind und immer noch keinen Termin zum Impfen erhalten haben. Wie Robert Stach, Leiter des Gesundheitsamtes von Nordwestmecklenburg, jetzt mitteilte, sei eines der größten Probleme der Flaschenhals Callcenter. Denn unter der zentralen Nummer werden die Termine vergeben. Doch leider würden die Anrufer immer wieder in der Warteschleife landen, weil das Callcenter überlastet sei. Laut Stach seien inzwischen bei den Ü-80-Jährigen jene Leute an der Reihe, deren Nachname mit „K“ beginnt, die Reihenfolge der Terminvergabe richtet sich nach den Alphabet. „Wir haben genügend Kapazitäten, um mehr Menschen zu impfen“, so Stach. „Aber es hakt wie gesagt bei der Terminvergabe.“

Pflegende Angehörige können sich impfen lassen

Um freie Kapazitäten zu nutzen, sollen nun auch andere Personengruppen geimpft werden. Wie im Sozialausschuss des Landkreises verkündet wurde, können seit dieser Woche auch Personen, die zuhause Angehörige pflegen, sich einen Termin holen. Genauere Informationen dazu gibt es beim Gesundheitsamt. Das Angebot gilt ebenso für für Lehrer und Erzieher. Bereits am vergangenen Freitag hatte der Landkreis den Startschuss für diese Kampagne gegeben. Aufgerufen sind zunächst alle Mitarbeiter in Kitas und Grundschulen – Sekretärinnen und Hausmeister eingeschlossen. Sie können sich Termine holen

Kostenlose Schnelltests in NWM

Ab Freitag, 12. März, wird es in Nordwestmecklenburg die Möglichkeit geben, kostenlose Schnelltests zu nutzen. In Grevesmühlen, Wismar und Gadebusch werden drei Schnelltestpunkte eingerichtet. Hintergrund ist, dass der Bund beschlossen hat, dass jeder Bürger das Recht auf einen kostenlosen Test pro Woche habe. Die Standort sind: Wismar An der Markthalle, Am Alten Hafen; Grevesmühlen im Rot-Kreuz-Speicher Grevesmühlen, August-Bebel-Str. 51 und in Gadebusch auf Marktplatz vor dem Rathaus, Am Markt 1. Die Öffnungszeiten: Freitag, 12. März von 16-20 Uhr, Sonnabend, 13. März, Samstag, 13. März von 9-13 Uhr. Ab der kommenden Woche gelten dann folgende Zeiten: montags bis freitags von 15-20 Uhr und sonnabends von 9-13 Uhr.

Von Michael Prochnow