Das Mietverhältnis in der geriatrischen Tagesklinik des Sana-Klinikums in Wismar läuft zum 30. Juni aus. Die Vorbereitungen für den neuen Standort laufen. Der Landkreis will zeitnah auch in die Fläche gehen. Damit ändert sich auch der Ort des Impfzentrums in der Hansestadt.