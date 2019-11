Der Polizei sind am Dienstag gleich mehrere Unfälle mit Fahrerflucht in Grevesmühlen und Wismar gemeldet worden. wie die Beamten mitteilten, haben unbekannte Fahrer in verschiedenen Fällen umliegende Autos angefahren und sind geflüchtet. Drei der Täter wurden von Zeugen beobachtet.