Wismar

Das Infektionsgeschehen am Sonnabend umfasst in Nordwestmecklenburg lediglich vier neue Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt unter 50 auf 43,9. Darunter liegen noch Vorpommern-Rügen (40,5) und die Hansestadt Rostock (35,9).

Wieder ein positiver Fall in Boltenhagen

Derzeit befinden sich 114 Nordwestmecklenburger mit einer Covid-19-Infektion in Quarantäne, die Gesamtzahl der Personen in Quarantäne sank am Sonnabend um mehr als 100 auf 634. Einer der neuen Fälle stammt aus der bereits unter Quarantäne stehenden Seniorenpflegeeinrichtung in Boltenhagen – über die anderen gibt es laut Pressesprecher Christoph Wohlleben keine Besonderheiten zu berichten. Auch neue Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7. wurden dem Gesundheitsamt nicht gemeldet.

Vorpommern-Greifswald wieder im „lila Bereich“

Mit zehn Neuinfektionen am Sonnabend sinkt die 7-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt Schwerin wieder leicht auf 110,8 Fälle je 100 000 Einwohner, meldet die Pressestelle. Der Landkreis Vorpommern-Greifwald liegt erneut im „lila Bereich“ mit 44 Neuinfektionen und einer Inzidenz von 205,8.

Von OZ