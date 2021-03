Lübow/Poel

In Nordwestmecklenburg werden in 470 Gebäuden die Gashausanschlüsse kontrolliert – in den Innenbereichen der Hauseinführungen. Dazu erklärt der zuständige Koordinator Ronny Krüger von HanseGas, die die technische Betriebsführung für die Gasversorgung Wismar Land übernimmt: „In einigen Fällen nutzen wir diese Überprüfung auch für den Austausch der Hausdruckregler, die abhängig vom Alter und der Druckstufe ersetzt werden müssen.“

Die Kontrollgänge sind im Januar gestartet und laufen über das gesamte Jahr. Unterwegs sind die Kontrolleure in den Gemeinden Lübow, Neuburg, Steinhausen sowie in den Ortsteilen der Insel Poel – Fährdorf, Gollwitz, Malchow, Niendorf, Oertzenhof, Schwarzen Busch und Vorwerk.

Türen schon öffnen

Entsprechende Hygieneregeln sorgen dafür, dass die wichtigen Überprüfungen der Hausanschlüsse auch während der Corona-Pandemie durchgeführt werden können. „Unsere Prüfer halten einen Abstand von mindestens zwei Metern ein, tragen eine medizinische Maske und verzichten auf jegliches Händeschütteln“, erläutert Ronny Krüger. Vor jeder Überprüfung desinfizieren sich die Monteure zudem die Hände.

„Unsere Kunden können unsere Monteure unterstützen, indem sie alle Türen auf dem Weg zum Heizungsraum öffnen, um Kontakt- und Infektionsmöglichkeiten zu vermeiden“, so Ronny Krüger weiter. Sollte jemand im Haushalt unter Quarantäne stehen, ist dies den Prüfern vorab mitzuteilen, sodass die Prüfung auf einen anderen Termin verschoben wird.

Hausbesitzer in der Pflicht

Als Netzbetreiber ist Gasversorgung Wismar Land für die Versorgungsleitungen auf öffentlichem Grund und die Hausanschlussleitungen einschließlich der Hauseinführung samt Hauptabsperrung verantwortlich. Darüber hinaus stellt das Unternehmen das Gasdruckregelgerät und den Zähler zur Verfügung. Hausbesitzer tragen die Verantwortung für die Innenanlage von der Hauptabsperrung bis einschließlich der angeschlossenen Erdgasgeräte.

„Um den Betrieb des Gashausanschlusses rundum sicherzustellen, überprüfen wir nicht nur regelmäßig unsere Leitungen auf eventuelle Undichtigkeiten, sondern werfen zudem turnusmäßig einen Blick auf die Innenanlagen“, sagt Ronny Krüger.

