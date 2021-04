Wismar

Es war der vorletzte Absatz eines Zeitungsartikels in der Wismarer Ausgabe der OZ vom 19. März, der das Leben von Ashley Shepley neu ordnete. Die Geschäftsführerin der Yachtwerft Ostsee GmbH in Wismar, Anett Schultz, berichtete davon, dass die ersten Boote aus dem Winterlager geholt werden. Die Corona-Pandemie allerdings wirkte sich auf die geplante Personal-Verstärkung aus.

Ein Mann aus Sachsen hatte bereits seinen alten Job gekündigt und wollte im Wismarer Unternehmen anfangen. Es fehlte ihm nur noch an einer Wohnung. Nicht einen Besichtigungstermin hatte er bekommen und gab am Ende frustriert auf. Anett Schultz stand somit ohne Verstärkung da – bis zum 6. April. Dann trat Ashley Shepley in ihr (Geschäfts-)Leben. Denn: Ein guter Bekannter von ihm hatte den Bericht in der OZ gelesen und rief ihn gleich an.

Umgehend schickte der 49-jährige gebürtige Engländer seine Bewerbung auf Reisen. Schließlich kennt er sich aus mit der Reparatur von Havarieschäden und Motoren. Elektronik überprüfen? Boote auf Hochglanz polieren? Alles kein Problem! Jahrelang war er auf See – um genau zu sein, fast 20 Jahre. Nach seinem 30. Geburtstag begann sein bisher größtes Abenteuer.

Ashley Shepley gab seine Sicherheitsfirma in England auf und entschied sich für ein Leben auf See. Fast sechs Jahre schipperte er in der Weltgeschichte umher: Tahiti, Australien, Marshallinseln, Neuseeland... Die berufliche Lücke in seinem Lebenslauf bereut er keine Sekunde. „Tauchen, segeln, essen, trinken, irgendwo aushelfen, um ein wenig Geld zu verdienen“, zählt er auf.

Tour mit Ärztin war erste große Reise

Das erste Segelboot, mit dem er unterwegs war, maß 20 Meter. Er begleitete eine Ärztin, die von Insel zu Insel reiste und Menschen half. Ashley Shepley war für die Wartung des fahrbaren Untersatzes zuständig und half hier und da auch mal bei Inselbewohnern aus. Der Engländer bildete sich weiter, besuchte später die maritime Schule in seiner Heimat, ließ sich für Superyachten bis 3000 Tonnen ausbilden – und war somit auf vielen Segelyachten als Chefingenieur unterwegs.

Eines Tages lernte er seine heutige Frau Anne auf den Fidschi-Inseln kennen. Ursprünglich stammt sie aus Stralsund, aber zu dem Zeitpunkt lebte sie bereits einige Zeit in Neuseeland. „Sie war auf einem Segelboot, ich auf einem anderen“, erinnert er sich. Am Ende traten beide Gefährte ihre Reise in entgegengesetzte Richtungen an. Jahre später erfuhr er von einem Freund, dass eben diese Bekanntschaft in Neuseeland durch ein Erdbeben alles verloren hatte. Er bat ihr Hilfe an, sie mailten, skypten und verliebten sich schließlich.

Europa als neuer Heimathafen

2015 kam dann die Entscheidung, sich gemeinsam eine Zukunft aufzubauen. Neuseeland war beiden zu weit weg von der Familie, sie wollten nach Europa zurück. „England kam für mich nicht infrage. Zu viel Regen und zu schlechtes Wetter“, sagt Ashley Shepley lachend über seine Heimat. „Ich hatte 1991 ein Praktikum in Hamburg gemacht“, erzählt er. Deutschland selbst und seine Kultur hatte er in guter Erinnerung. „Ich konnte mir vorstellen, dort zu leben.“

Ihr Weg führte in die Nähe von Schwerin. Ein Jahr später wurde ihre Tochter Edda (heute fünf Jahre alt) geboren. Sie ist ein weiterer Grund, warum sich der Engländer für ein Leben fernab der tollen Abenteuer und Inseln, die er bisher sah, entschied. Er begann sich zu bewerben. Eine Möglichkeit wäre bei MV Werften in Wismar gewesen. Ashley Shepley hatte schon eine Zusage. Dann kam Corona und der erhoffte Arbeitsvertrag ist nicht unterschrieben worden. Er fuhr wieder ein paar Monate zur See, machte dann aber einen Strich unter das Kapitel. Er wollte bei seiner Familie sein und „nicht irgendwo anders auf der Welt“.

Büffeln für den Einbürgerungstest

Die deutsche Sprache beherrscht er fast perfekt. Für einen Einbürgerungstest büffelte er hart. Nun hat er neben seiner englischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. „Unser Leben ist toll hier und wir hatten schon immer den Traum von einem eigenen Haus“. Wichtig war ihnen nur, dass Wasser in der Nähe ist. Mittlerweile haben sie auch ein eigenes Segelboot, das bisher aber noch nicht zum Einsatz kam.

Mit seinem neuen Job bei Anett Schultz fühlt er sich sehr wohl. Vor allem ermöglichen ihm die Arbeitszeiten viel Zeit mit seiner Tochter, die übrigens zweisprachig aufwächst. Und: Seiner Frau Anne Shepley hält er den Rücken frei. Denn sie ist als Spitzenkandidatin für die Grünen im Schweriner Landtag derzeit sehr eingespannt. Ein nächstes Abenteuer, das auf die Familie wartet.

Von Jana Franke