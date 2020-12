Wismar

Helge Schwartz und sein Team müssen kräftig anpacken, damit bis Freitag alles fertig ist. Dann endlich kann er seinen „Schwartz-Markt“ in der ABC-Straße 11 wiedereröffnen. „Am 20. Mai hat es gebrannt, in der Nacht zu Herrentag“, weiß der Wismarer Unternehmer. Im Laden war nicht mehr viel zu retten: 150 000 Euro Schaden.

Sanierung

Auch wenn das Feuer den Laden direkt verschont hat, die Waren waren durch Rauch, Ruß und Löschwasser nur noch für die Tonne. Die Regale und Kühleinheiten waren so nicht mehr zu gebrauchen. Decke, Fußboden und Wände mussten saniert werden.

Die Regale wurden professionell gereinigt und aufbereitet und können nun wieder genutzt werden. „Die Regale wurden von einem Brandsanierer gereinigt“, erzählt Helge Schwartz. Die Kühleinheiten mussten erneuert werden. „Die Decke musste komplett raus und neu gemacht werden, die ganze Elektrik musste erneuert werden“, erklärt er weiter.

Vieles neu

Neue Regale sollten dazukommen, sie fehlen nun noch. „Durch Corona hat sich da alles verzögert, auch die Regale“, erzählt der Unternehmer. Nächste Woche kommen die Regale. Derweil hat das Team gut zu tun, die vorhandenen Regale wieder zu füllen.

Nun sieht es wirklich alles weit neuer und moderner aus im Laden. Ein neuer Verkaufstresen steht, die neue Deckenbeleuchtung sorgt für praktisches Licht. Helge Schwartz ist dankbar, dass sich die Versicherung als guter Partner erwiesen hat.

Angestellte gehalten

„Ich brauchte niemandem meiner Angestellten zu kündigen“, sagt er. Er hat zehn Angestellte in seinen beiden Läden. „Wir haben ja jeden Tag 15 Stunden offen“, erklärt er. Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr hält er beide Läden offen, das geht nur mit entsprechendem Personal. Nur am Heiligen Abend macht er schon 20 Uhr zu.

2006 hat er in der ABC-Straße 19 den ersten „Schwartz-Markt“ eröffnet. Ein Jahr später kam der in der Lübschen Straße dazu. Als der Bäcker in der ABC-Straße 11 schloss, zog der Schwartz-Markt um. Nun die Wiedereröffnung am Freitag. Ohne Party. „Das ist nicht unser Ding! Aber viele haben gesagt, dass sie uns vermissen.“

Alles da

Haferflocken, Salatdressing, Dosentomaten, Grillsoßen, Nudeln, Schokolade, Bier, Wein, Cola, Zigaretten – das Angebot auf den wenigen Quadratmetern ist groß. „Bei uns macht man keinen Großeinkauf“, erzählt Helge Schwartz. Es wird das gekauft, was gerade fehlt. Das Stück Butter zum Backen. Das Bier zum Feierabend.

Von Nicole Hollatz