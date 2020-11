In Wismar rollt Verkehr auf neuer Umleitung am Bahnhof

Wismar

Früher als angekündigt rollt der Verkehr auf der Umleitung am Bahnhof. Eigentlich sollten die Autos erst am Montag über den neuen Asphalt fahren. Doch schon seit Freitag gilt die neue Verkehrsführung.

Hintergrund ist die Baumaßnahme der Deutschen Bahn in der Poeler Straße. Dort sollen sich Bahn- und Autoverkehr nicht mehr kreuzen. Im Frühjahr haben die Arbeiten begonnen. Teil des Vorhabens ist auch der Ausbau der Poeler Kreuzung. Leitungen müssen dort verlegt werden, später wird die Kreuzung mit zusätzlichen Abbiegespuren und einer neuen Ampelanlage ausgebaut. Um Baufreiheit zu schaffen, gibt es nun die Umleitung, die um den ZOB herumführt.

EVB und Stadtwerke verlegen Leitungen

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt und die Stadtwerke Wismar werden in dem Bereich die Gas- und Wasserleitungen, die Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie eine Abwasserdruckleitung erneuern. Das Erneuern der Versorgungsleitungen soll rund 3,4 Millionen Euro kosten.

In den nächsten Monaten rollt daher der Verkehr über die provisorische Asphaltstraße. Der Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr in Richtung Alter Hafen wird von der Bahnhofsstraße kurz hinter dem Bahnhof über eine neue Baustraße geführt, die über die Ladestraße und die Kopenhagener Straße in Richtung Hafen führt.

Ampel für Fußgänger

Für Fußgänger und Radfahrer gibt es eine Ampel, um über die Baustraße zu kommen. Quelle: Heiko Hoffmann

Fußgänger und Radfahrer in und aus Richtung Poel werden über eine Bedarfsampel über die Baustraße geleitet. Die Straße Spiegelberg kann nur über die Breite Straße, Bohrstraße, Scheuerstraße erreicht werden. Eine Ausfahrt über die Hundestraße ist möglich.

Die Bohrstraße und die Scheuerstraße werden für den Zeitraum der Bauarbeiten in beide Fahrtrichtungen geöffnet. Die dortigen Parkplätze – bis auf die am Ordnungsamt – entfallen. Inhaber eines Bewohnerparkausweises A können stattdessen täglich von 17 bis 19 Uhr den Parkplatz Am Bahnhof/Lindengarten nutzen, so ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Für Nutzer des Busverkehrs ergeben sich keine Veränderungen. Für Anwohner der Wasserstraße bleibt die Zufahrt bis zur Baustelle grundsätzlich gewährt. Tageweise kann es jedoch zu Einschränkungen kommen. Ansprechpartner für die Baumaßnahme ist die Bauleitung der Firma Dewenter. Die Behindertenparkplätze Ecke Kopenhagener Straße/ Baustraße werden auf die nördliche Seite der Baustraße verlegt.

Baustelle Poeler Straße bis September 2022

In der Poeler Straße wird nach dem Ende der Arbeiten der Fahrzeugverkehr unter drei neuen Gleisen verlaufen. Den verkürzten Tunnel nutzen dann auch Fußgänger und Radfahrer. Bis Mitte 2022 soll die Poeler Straße komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, bis Ende September 2022 sollen die Arbeiten beendet sein. Das Vorhaben der Deutschen Bahn kostet 52 Millionen Euro.

Auf der Baustelle lagern alte Eisenbahnschwellen. Quelle: Heiko Hoffmann

Von Heiko Hoffmann