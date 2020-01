Wismar

Um den Erhalt alter Landwege in Mecklenburg-Vorpommern geht es bei einer Veranstaltung am Sonnabend, 25. Januar, auf der Diele von Hoben 12 in Wismar-Hoben. Diskutiert werden die Ursachen ihrer Gefährdung und Möglichkeiten für ihren Schutz.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einem Vortrag von Arndt Müller, Naturschutzreferent des BUND Mecklenburg-Vorpommern und Umweltreferent der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Müller setzt sich für den Erhalt kulturhistorisch und ökologisch bedeutender Landwege ein und ergründet die Ursachen für ihre Gefährdung. Sein Vortrag zeigt auf, warum die alten Wegebeziehungen zwischen den Dörfern in MV mehr und mehr verloren gehen und was es braucht, um Landwege als Kulturlandschaftselemente zu schützen.

Nach einer Mittagspause geht es weiter mit dem Workshop „ Landwege entdecken in Mecklenburg-Vorpommern: Erstellung digitaler Routen“. Dabei zeigen die Teilnehmer attraktive Wegstrecken und ihre kulturhistorische und ökologische Bedeutung auf. Mit PC und Smartphone werden Möglichkeiten individueller Routenvorschläge getestet. Hintergrundinformationen werden erstellt, um sie Interessierten verfügbar zu machen.

„Die Veranstaltung soll der Auftakt eines Projektes zur Erfassung und Bewahrung unserer historischen Landwege sein, denn diese Wege sind nicht nur Teil unserer heimatlichen Kulturlandschaft, auf ihnen kann man auch vorzüglich Mecklenburg erfahren“, so Sönke Reimann von der Kontaktstelle der Interessengemenschaft Bauernhaus Hoben/ Wismar. Um Anmeldung wird gebeten (Telefon: 0172-3993356 oder Mail: ks_hoben-wismar@igbauernhaus.de).

Von Heiko Hoffmann