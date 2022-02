In Wismar wird altes Stellwerk abgerissen

Wismar

Der Aufbau nahm mehrere Monate in Anspruch, der Abriss dauert nur wenige Tage. Am Montag machte ein Bagger kurzen Prozess. Das alte Stellwerk in der Poeler Straße ist so gut wie abgerissen. Damit ist Wismar um ein stadtbildprägendes Gebäude ärmer. 1930 war es gebaut worden.

Letzte Weiche 2005 gestellt

Auftraggeber für den Abriss ist die Deutsche Bahn. Das Gebäude wird nicht mehr benötigt. 2005 wurde von hier aus die letzte Weiche gestellt. Das einst unter Denkmalschutz stehende Gebäude steht beim derzeitigen Millionen-Vorhaben im Weg. In der Poeler Straße werden sich Bahn und Autos nicht mehr kreuzen. Im Mai 2020 hatten die Arbeiten zur Bahnüberführung begonnen. Autofahrer und Fußgänger werden durch einen verkürzten Tunnel unter die drei Gleise durchgeführt.

Weichen wurden mit Hebeln bedient

Das Stellwerk W2 war zunächst mit mechanischer Stellwerkstechnik ausgerüstet worden. Die Hebel waren oben im Gebäude an Hebelbänken angeordnet. Von dort führten Seilzüge zu den Weichen. Sämtliche Weichen westlich des Bahnsteiges, über 30 dürften es gewesen sein, wurden vom Wärterstellhaus 2 (W2) gesteuert. 1988 zog neue Technik ein. Ein modernes Gleisbildstellwerk wurde eingebaut. Über Drucktasten wurden die Weichen bedient. Im Erdgeschoss befand sich die Relaistechnik.

In der Poeler Straße gab es drei Bahnübergänge. Jeder Übergang war anfangs mit eigenen Schrankenwärtern besetzt, ehe die Kollegen von Stellwerk W2 nach und nach ihre Aufgaben übernahmen. Zu DDR-Zeiten gab es rund 1000 Beschäftigte bei der Deutschen Reichsbahn in Wismar.

Zwischen Poeler und Rostocker Straße befindet sich das Befehlsstellwerk B1, seit Anfang der 1950er-Jahre ein elektromechanisches Stellwerk. Der Vorgängerbau soll um 1913/14 errichtet worden sein. B1 ist rund um die Uhr von einem Fahrdienstleiter besetzt.

Der Verein der Eisenbahnfreunde Wismar bewahrt die alte Tradition. Aushängeschild ist der Lok-Schuppen mit einigen historischen Fahrzeugen. Das Vereinsgelände erhält im Zuge der Arbeiten für die Bahnunterführung eine neue Zufahrt.

Von Heiko Hoffmann