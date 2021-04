In Wismar wird neues Wohngebiet geplant

Wismar

Zwischen dem Hohen Damm und dem Müggenburger Weg soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) will die Fläche entwickeln.

Geschäftsführer Klaus-Dieter Thauer geht von etwa 42 Baugrundstücken für Einfamilienhäuser aus. Diese werden wahrscheinlich eine Größe von 600 bis 800 Quadratmeter haben. „Das verkauft sich am besten“, so Thauer. Für welchen Preis die einzelnen Grundstücke verkauft werden, steht noch nicht fest. Das sei noch zu früh.

Noch sind einige Vorarbeiten zu leisten: sowohl planerisch als auch hinsichtlich der Entsorgung alter Fundamente. Das neue Wohngebiet erhält zwei Zufahrten: über die Straße Hoher Damm und den Müggenburger Weg. Am Ende der Ziegelstraße wird ein Spielplatz angelegt.

Erschließung frühestens 2022

Im Dezember 2018 hatte die Bürgerschaft den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohngebiet Alte Gärtnerei am Hohen Damm“ gefasst. Damals war noch von 55 Baugrundstücken die Rede. Die Wobau rechnet damit, dass frühestens Ende des Jahres der abschließende Beschluss vorliegt. Die Erschließungsarbeiten könnten dann im Frühjahr 2022 beginnen, so Bodo Schwenkner, technischer Leiter bei der Wobau. Im ersten Schritt sind die Baustraße und die Leitungen an der Reihe, so dass dann die Bebauung möglich ist.

Erster Norma in Wismar

Über das Areal der früheren Gärtnerei ist wenig bekannt. Große Fundamente zeugen noch von der damaligen Nutzung. Die Fläche wurde in den letzten Jahren als wilde Müllkippe missbraucht. Baracken, die vom Hohen Damm zu sehen sind, werden mit der Bebauung abgerissen. Nach der Wende befand sich dort der erste Norma-Einkaufsmarkt in Wismar.

Begrenzt wird das Gebiet durch Luck’s Wiese im Norden, den Müggenburger Weg, die bebauten Wohngrundstücke Hoher Damm, Eiserne Hand und die Straße Hoher Damm. Der Geltungsbereich umfasst in Randbereichen bereits bebaute Grundstücke.

Bei der Aufstellung des B-Planes hatte die Verwaltung erklärt, dass sich die Bürgerschaft bereits seit 1997 für die Entwicklung des Bereiches ausgesprochen hatte: „Wegen verschiedener Unstimmigkeiten aufgrund einer Vielzahl privater Grundstückseigentümer im Plangebiet wurde ein Planverfahren zur damaligen Zeit jedoch nicht durchgeführt. In den letzten Jahren fanden im Plangebiet grundlegende Eigentumswechsel statt. Dies ermöglicht die Wiederaufnahme der Planungsabsicht, zumal Wohnbauflächen für den Eigenheimbau weiterhin benötigt werden.“

Ankauf von Flächen

Laut Wirtschaftsplan für 2021 kalkuliert die Wobau mit einer größeren Summe für den Ankauf von Grundstücksflächen für die Erschließung des Wohngebietes „Alte Gärtnerei“. Größter Flächeneigentümer ist die Stadt, daneben gibt es private Grundstücke.

Aus Sicht der Stadt bieten die brachliegenden Flächen in Stadtrandlage mit guter verkehrstechnischer Anbindung „beste Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohngebietes für den individuellen Eigenheimbau“.

Bäume wurden gefällt

Am Müggenburger Weg wurden Pappeln gefällt. Rechts befindet sich eine Ausgleichsfläche mit Bäumen, die vor etwa 15 Jahren angelegt wurde. Quelle: Heiko Hoffmann

Im Februar dieses Jahres wurde im Bereich am Müggenburger Weg eine Reihe von Pappeln gefällt. Dabei handelte es sich „um eine vorhandene versetzte Pappelreihe, die als Windschutzpflanzung zu DDR-Zeiten angepflanzt wurde“, so die Antwort der Stadt. Das Fällen der Pappeln sei altersbedingt aufgrund von erheblichen Stamm- und Kronenschäden erfolgt.

Etwa fünf Meter von der Pappelreihe entfernt wurden im Zuge des Straßenbaus der Osttangente vor etwa 15 Jahren eine Ausgleichsfläche mit Bäumen angelegt und eingezäunt. Durch den Lichtmangel, verursacht durch die ausladenden Pappelkronen, sei ein Schiefstand der Jungbäume in der Ausgleichspflanzung zu verzeichnen. „Als diese Flächen angelegt wurden, ist man sicher davon ausgegangen, dass zur vollständigen artgerechten Entwicklung der Ausgleichspflanzung die Pappelreihe nach dem Erreichen ihrer Altersgrenze weichen wird. Das ist nun der Fall gewesen“, begründet die Stadt die Fällarbeiten.

