Wismar

Die Wismarer Bürgerschaft diskutiert über höhere Müllgebühren. Geplant hat der Entsorgungsbetrieb EVB auch eine Gebühr von zehn Euro, wenn in den Tonnen nicht das liegt, was dort hineingehört. „Diese Gebühr soll eine Signalwirkung haben“, hatte Betriebsleiter Udo Wäsch erklärt. „Sie wird nicht erhoben, wenn mal aus Versehen was in der falschen Tonne landet, sondern wenn permanent falsch entsorgt wird.“

Für Horst Krumpen ( Die Linke) ist das kein Vorschlag, den er so einfach mittragen kann. Denn vor allem in der Altstadt würden die Tonnen an Abfuhrtagen regelmäßig von vorbeilaufenden Fußgängern genutzt, um ihren Müll, zum Beispiel Kaffeebecher oder Ähnliches zu entsorgen. „Wenn fremde Menschen falsche Sachen dort hineinwerfen, dann darf nicht der Hausbesitzer dafür bezahlen“, betont der Stadtvertreter.

Laden in der Altstadt

Viele Jahre lang habe er in der Altstadt einen Laden betrieben und kenne deshalb das Müllproblem gut. Auch er habe immer wieder fremden Müll vorgefunden. Eine „ Strafgebühr“ dürfte von den Tonnenbesitzern deshalb nur erhoben werden, wenn die Behälter verschlossen und nicht stundenlang draußen öffentlich zugänglich sind. „Es gibt Städte, die haben das mit Chips gelöst. Die können nur von der Müllabfuhr und den Besitzern geöffnet werden. Fremde können die Deckel nicht öffnen. Sollte so eine Technik auch in Wismar geplant sein, dass geht das mit der Gebühr in Ordnung – ansonsten nicht“, sagt Horst Krumpen.

Die Bürgerschaftssitzung findet am 26. November ab 16 Uhr in der Rudolf-Tarnow-Grundschule am Kagenmarkt statt.

Von Kerstin Schröder