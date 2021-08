Wismar

Vier Getränkekisten und ein Brett und schon sitzen Morten Fuchs und Mike Horn vor dem großen Schaufenster. Die Leute gucken, die beiden angehenden Architekten gucken zurück. Es braucht nicht viel, um einen Ort für Kunst und Kultur, für die Menschen zu schaffen. Es braucht Menschen, die machen.

Morten Fuchs und Mike Horn kennen sich vom Studium an der Wismarer Hochschule. Zusammen wollten sie schon während des Studiums eine Ladenfläche „bespielen“. „Wir haben uns gesagt, wenn wir in der Stadt bleiben wollen nach dem Studium, müssen wir hier auch was bewegen“, erklärt Morten Fuchs, „nicht nur hier bleiben und hier arbeiten!“

Ihre Nachfolger im Studium sollten sehen, hier passiert was in der Stadt, hier ist was möglich und machbar für die, die was machen wollen. „Aber wir haben keinen Raum gefunden“, erzählt Mike Horn. Dann stand das Lädchen in der Lübschen Straße leer, der Vermieter war von der Idee der drei Männer begeistert und die haben mit vielen Freunden angepackt und die Räume umgebaut und saniert. So richtig mit Küche, Klo, Atelier, Galerieschienen, Licht, großem Schaufenster und eben der Ausstellungsfläche. Mit im Boot sitzt der erfahrene Wismarer Architekt Ulrich Hamann.

Tanzsaal, Bar, Metzgerei

Die „______Metzgerei“, so die richtige, kunstvolle Schreibweise mit viel Spielraum für Interpretationen, soll ein Ort für alles Mögliche sein und alles möglich machen: Ausstellungen, Vorträge, Häkelworkshop, Lesung, kleines Kino, Konzert. Ein „Open Space“, ein offener Raum, der darauf wartet, temporär und immer wieder aufs Neue mit Leben und Leuten gefüllt zu werden.

Der kleine Ladenraum war in den letzten Jahren wirklich mal eine Metzgerei. Dazu zu DDR-Zeiten soll es dahinter einen Tanzsaal gegeben haben. „Und hier soll der erste Barkeeper des Landes gearbeitet haben, hier hatte er seine erste Bar!“, erzählt Mike Horn. Ob die Wismarer sich erinnern und noch mehr erzählen können?

Bindeglied zwischen Campus und Stadt

„Das hier soll auch ein Bindeglied zwischen den Studenten und der Stadt sein. Viele Arbeiten der Studenten bleiben im Spind oder auf dem Computer“, sagt Mike Horn. Morten Fuchs: „Man weiß als Wismarer zwar, dass es den Campus und die Hochschule gibt, aber man merkt von den Studenten wenig!“ Und das ist schade. Die Möglichkeiten, die Wismar und die Wismarer mit ihren Studentinnen und Studenten haben, bleiben viel zu oft ungenutzt.

Mitmachen? Mitmachen! Auch für „Kunst offen“ am 21. und 22. August war eigentlich eine Ausstellung geplant, die hat nicht geklappt. „Aber vielleicht finden wir ja noch spontan jemanden, der mitmachen möchte“, hofft Morten Fuchs. Das geht ganz einfach: Eine Mail schreiben (info@unterstrichmetzgerei.de) und beschreiben, was man vorhat. Dann wird entschieden, ob es möglich ist und passt – menschlich und inhaltlich. Genauso können sich Menschen melden, die gerne was machen wollen, aber noch nicht wissen, was. Dann werden gemeinsam Ideen und Konzepte entwickelt! „Wir wollen mit dem Laden kein Geld verdienen“, sagen beide Initiatoren. Eigentlich hört es sich nach Vereinsarbeit und kulturellem Ehrenamt an. Die Macher haben nun eine GbR gegründet, weil sie Angst vor zu viel Vereinsbürokratie hatten. Ein Verein wäre sinnvoller, weil man so die Miete und Investitionen über Fördermittel und Spenden bekommen könnte. Auch da gilt: Mitmachen!

Genauso die Absolventen. „Alle, die hier nach dem Studium weggegangen sind, haben einen Teil ihres Herzens in Wismar gelassen“, weiß Morten Fuchs. So wie Manon Klein, die vom 13. bis zum 15. August die zweite Ausstellung in der Unterstrichmetzgerei bespielt. Sie hat an der Wismarer Hochschule Produktdesign studiert und macht nun ihren Masterabschluss mit der Spezialisierung auf Keramik und Glasdesign in Halle.

Intarsien in Porzellan

Nach Wismar kommt sie gerne zurück. „Intarsia“ heißt ihre Ausstellung in der Unterstrichmetzgerei. Sie macht Porzellan mit einer besonderen Intarsientechnik, die man sonst nur aus der Holzbearbeitung kennt. Comichafte Katzen- und Hundegesichter formt sie aus einer langen Rolle, schneidet die in Scheiben, sodass diese Gesichter entstehen und legt sie vor dem Porzellanguss in die Form.

„Porzellan ist nicht so plastisch wie Ton, die Gesichter verlaufen“, erklärt sie. Die Figuren verändern sich durch den Prozess, jedes Katzen- oder Hundegesicht wird verzerrt. Mal mehr, mal weniger. „Das kann man kaum steuern!“ Das Ergebnis ist wie im echten Leben – jedes Gesicht, jeder Charakter dahinter ist anders. Und das ist gut so. „Ich möchte Dinge erschaffen, die mit uns auf ihre Art kommunizieren, eine Verbindung mit ihrem Nutzer eingehen und beim alltäglichen Gebrauch eine wichtige positive Bedeutung in den Alltag bringen“, sagt Manon Klein über ihre Keramiken.

Am Freitag ist die Ausstellung von Manon Klein von 19 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 18, am Sonntag bis 14 Uhr. Denn auch das ist ein Teil des Konzeptes der Unterstrichmetzgerei: Die Ausstellungen und Angebote sind temporär. Immer nur zwei, drei Tage, oder auch mal länger. Dann wieder nichts, wer was verpasst, hat Pech gehabt und darf sich ärgern.

