In diesem Wismarer Dojo gibt es jetzt drei Kampfsportarten im Angebot

Wismar

Mehr Kampfsportler unter einem Dach: Das Jiyu-Dojo, das seit Januar dieses Jahres als neue Trainingsstätte der Aikido-Schule Wismar dient, wird künftig auch Heimstätte weiterer Kampfsportarten. Ein Dojo ist ein Raum, in dem Kampfsport trainiert wird.

Bereist Anfang März sind die Sportfreunde vom Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) in der Lübschen Straße 95 miteingezogen. Trainerin Carmen Jahnke bietet die abgewandte Form von Judo seit 2013 in Wismar an. Sie hat die besondere Art des Jiu Jitsu in Australien kennengelernt und ist die erste weibliche Schwarzgurtträgerin dieser Kampfsportart in Deutschland.

Regeln im Dojo Mit Dojo (japanisch für Ort des Weges) bezeichnet man einen Trainingsraum für verschiedene japanische Kampfkünste, wie zum Beispiel Karate, Kendo, Ju-Jutsu oder Aikidō. Im übertragenen Sinne steht der Begriff auch für die Gemeinschaft der dort Übenden. Auch wenn in der westlichen Welt ein Dojo meistens eine normale Sporthalle oder ein Trainingsraum ist, so gelten für die Sportler und Gäste bestimmte Verhaltensregeln: Vor dem Betreten der eigentlichen Übungshalle sind die Schuhe auszuziehen, damit der Boden nicht mit Straßenschmutz verunreinigt wird. Laute Geräusche oder Unterhaltungen sind unerwünscht, da die Übenden nicht gestört werden sollen. In vielen Dojo erlaubt die Sitzordnung Rückschlüsse auf die Rangfolge der Personen: Die Ranghöchsten sitzen am weitesten von der Tür entfernt. Diese Tradition stammt aus der Herrschaftszeit der Samurai (Kriegerkaste) und ist noch heute in Großraumbüros japanischer Firmen anzutreffen.

Sportart in Australien kennengelernt

2001 hat Carmen Jahnke das BJJ- Training im australischen Melbourne begonnen, wo sie fast 18 Jahre ihres Lebens verbracht hat. Bis 2010 hat sie national ( Australien) und international ( Deutschland, Portugal, Großbritannien und Brasilien) gekämpft. 2013 ist sie aus familiären Gründen zurück nach Wismar gekommen. Da es dort dieses Training damals nicht gab, hat sie es beim ASV „Grün-Weiß“ ausgeübt.

Brazilian Jiu Jitsu konzentriert sich hauptsächlich auf den Bodenkampf und legt weniger Wert auf Wurftechniken. Bekannt wurde der Sport durch die Gracie Brüder aus Rio de Janeiro, Brasilien. Carlos und Helio Gracie waren körperlich unterschiedlich veranlagt. Helios, der eher schmächtig im Körperbau war und somit viele der traditionellen Judotechniken nicht effektiv ausüben konnte, veränderte die Mechanik und Hebel vieler Techniken. So wurde BJJ entwickelt, um einem schwächeren Gegner nun auch die Möglichkeit zu geben, gegen Gegner, die schwerer und kräftiger waren zu kämpfen.

Kindertraining dienstags und donnerstags

BJJ ist wie Judo, ein Vollkontaktsport, in dem man sich ständig im vollen Kontakt mit dem Körper des Gegners befindet. Es wird jedoch nicht getreten oder geschlagen. Ziel ist es, den Gegner durch Hebel- bzw Würgetechniken zur Aufgabe zu zwingen. Das Training für Kinder ab dem Schulalter findet in der Lübschen Straße immer dienstags und donnerstags von 18 bis 18.45 Uhr statt. Von 19 bis 21 Uhr üben die Erwachsenen und Jugendlichen.

Ab Ende März gibt es dann noch ein weiteres Angebot in der neuen Übungsstätte. Ab dem 29. März startet immer sonntags um 16.30 Uhr ein anderthalbstündiges Kendo-Training. Kendo ist eine abgewandelte moderne Form des ursprünglichen japanischen Schwertkampfes. Auch dabei steht ein echter Experte auf der Matte: Trainer ist Ivan Marko Tomljenovic, Träger des 3. Dan im Kendo, Sprecher des kroatischen Kendoverbands und Mitglied der kroatischen Kendo-Nationalmannschaft.

Japanischer Schwertkampf

Kendo, japanischer Schwertkampf, wird auch bald im Dojo angeboten. Quelle: privat

Die Kampfsportart entwickelte sich aus dem klassischen japanischen Schwertkampf und ist somit eine der ältesten Kriegskunst-Arten. Die ehemals militärische Ausrichtung ist noch heute am Tragen einer Rüstungen erkennbar. Doch obwohl Kendo als Vollkontakt-Sportart gilt und die Sportler sogar mit Geräten aufeinander einschlagen, besteht hierbei kaum Verletzungsgefahr.

Die ersten Kampfsportler, die Anfang des Jahres in die Lübsche Straße eingezogen sind, waren die Akido-Schüler und -Lehrer aus Nordwestmecklenburg. Seit 2014 trainieren sie in Wismar, seit 2016 in eigenen Räumen. Da sich die Mitgliederzahl ständig erhöht hat, ist der ehemalige Raum in der Kleinschmiedestraße mit 35 Quadratmetern zu klein geworden – deshalb der Umzug.

Inzwischen sind es in Wismar gut 70 Aikidokas, so nennt man die Schüler, die mehrmals die Woche zusammen die fernöstliche Kampfsportart trainieren. Kinder ab vier Jahren können spielerisch die Form der angriffslosen Selbstverteidigung erlernen.

Zu allen Kursen sind Neueinsteiger willkommen. Für mehr Informationen können Interessierte eine Mail an aikido-nwm@gmx.de oder die Trainingsstunden besuchen

Von Kerstin Schröder